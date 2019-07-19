TOKİ ödeme planı nasıl? TOKİ ödemeleri ne zaman başlıyor?

TOKİ binlerce dar ve orta gelirli vatandaşlara uygun fiyatlarda konut sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ 2+1, 3+1 konutlarıyla Türkiye’nin farklı şehirlerinde sıcak yuvalar inşaa ediyor. TOKİ başvurusu yapmak isteyenler TOKİ nerelere ev yapıyor? TOKİ başvuru şartları neler, TOKİ ödeme planı nasıl uyguluyor? TOKİ ön başvuru ücreti ne kadar? TOKİ kura sonuçları ev çıkmadığında ödenen ön başvuru parası geri alınıyor mu? TOKİ anahtar teslim parası ne kadar, TOKİ taksitleri sabitlenecek, TOKİ başvuru formu 2019, TOKİ 2+1 örnek daire planı, İstanbul TOKİ evleri fiyatları 2019, TOKİ taksit ödeme detayları.

Nüfusu 40.000 ve altında olan ilçe ve beldelerin konut ihtiyacının karşılanması ve örnek toplu konut projeleri geliştirilmesi amacıyla yerel yönetimlerin ve kamu idarelerinin (Valilik/Belediye/Kaymakamlık) önereceği arsalar üzerinde TOKİ tarafından talep organizasyonu yöntemi ile toplu konut uygulaması yapılmaktadır.

Kent merkezi veya merkeze yakın gelişme aksı üzerinde yer alan, genel altyapısı tamamlanmış arsalar (Belediye ve Hazine mülkiyetinde bulunan arsalar) konut inşaatı yapılmak üzere TOKİ’ye önerilebilmektedir.

Resmi Başvuru öncesinde yapılacak konut tip ve sayılarını belirlemek için başvuruyu yapan Valilik, Kaymakamlık veya Belediye tarafından ANKET FORMU düzenlenecektir.

Yerel yönetimlerin resmi başvuruları ile yerinde yapılan incelemeler sonrası, İdaremizce uygun görülen alanlarda çalışmalar başlatılmaktadır. Uygulamanın TOKİ tarafından uygun görülmesi halinde, yine TOKİ tarafından belirlenecek konut tip, m² ile satış fiyat ve koşulları çerçevesinde Belediye tarafından talep edilen konut sayısı kadar konut alıcısı temini başvuruyu yapan yerel yönetimler tarafından sağlanacaktır. Başlatılan proje kapsamında, başvuru bedeli yatırılarak yeterli talep toplanması halinde planlanan projenin ihale işlemleri başlatılır.

* Yukarıdaki tabloda yer alan fiyatlar tahmini ortalama konut satış bedelleridir. Yeterli talep sağlandığı takdirde, yapılan ihale sonucunda ihale bedeline göre her bir konut için ayrı ayrı hesaplanarak belirlenecek şerefiyeli konut satış fiyatları üzerinden hak sahipleri ile gayrimenkul satış sözleşmesi imzalanacaktır.

* Tahmini ortalama konut satış fiyatları ile yapılan ihale sonucunda onaylanan ihale bedeli üzerinden hesaplanan şerefiyeli konut satış fiyatları arasında +/- fiyat farkı oluşması halinde, konut hak sahiplerini bilgilendirerek, kesin konut satış fiyatları üzerinden konut alıcıları ile satış sözleşmesi imzalatılacaktır. İhale sonucu oluşacak maliyetler sonucu konut fiyatlarında artış/azalış ve projelendirme aşamasında konut tip ve m2 lerde değişiklik yapılabilir.

* Ortalama tahmini konut satış bedellerine KDV vb. vergiler ile Banka Komisyonu (BSMV ile birlikte) dahil edilmemiştir. Bu tutarlar alıcıya aittir.

* 2+1 tipi konutlar için, Başvuru bedeli olarak, ilçe/belde nüfusu 15000’in altında olan yerlerde ₺2.000, ilçe/belde nüfusu 15001-40000 arasında olan yerlerde ₺4.000 alınacaktır. Sözleşme imzalama aşamasında konut alıcılarından konut bedelinin % 12’si peşin 180 ay (15 yıl) vadeli alternatif ile satılacaktır. (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar peşinat olarak alınacaktır.) Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olanına göre artırılacaktır. İlk taksit ödemesi konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle yapılacaktır.

* 3+1 tipi konutlar için, Başvuru bedeli olarak, ilçe/belde nüfusu 15000’in altında olan yerlerde ₺4.000, ilçe/belde nüfusu 15001-40000 arasında olan yerlerde ₺6.000 alınacaktır. Sözleşme imzalama aşamasında konut alıcılarından konut bedelinin % 10’u peşin 96 ay (8 yıl) vadeli, %15 peşin 108 ay (9 yıl) vadeli veya %25 peşin 120 ay (10 yıl) vadeli alternatifler ile satılacaktır. (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar peşinat olarak alınacaktır.) Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranında artırılacaktır. İlk taksit ödemesi sözleşme imzalama tarihini takip eden 4.ay itibariyle başlatılacaktır.Not: Yukarıda bulunan konut tip, m2 ve fiyatları örnek olup TOKİ bu bilgilerde değişiklik yapabilir.