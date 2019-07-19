TOKİ nerelere ev yapıyor son dakika TOKİ konut başvuruları

TOKİ Türkiye'nin her yerinde birbirinden güzel konutlar yapmaya devam ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) hayata geçirdiği konut projeleriyle dar ve orta gelirli vatandaşların ceplerine uygun koşullarda düşük fiyatlarla düşük taksitlerle ev sahibi yapıyor. TOKİ'den ev almak isteyen vatandaşlar TOKİ'nin nerelere ev yaptığının yanında TOKİ başvuruları, TOKİ satışları, TOKİ fiyatları, TOKİ duyurularını araştırıyor. TOKİ aylık 386,24 TL taksitlerle TOKİ'ye başvuruda bululanları ev sahibi yapıyor. İşte TOKİ nerelere ev yapacak? TOKİ nerelere konut yapacak? TOKİ evleri nerede yapılıyor? TOKİ evleri nerelerde var? sorularının cevabına ilişkin haberin detayları.

2023 yılına kadar 1 milyon 200 bin konut inşa edecek olan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı bu hafta itibariyle 15 yeni kampanyaya başladı. TOKİ'nin satışa sunduğu projelerden 10 bin bin lira peşinatla konut sahibi olunabiliyor.

1-Yozgat Medrese 10 konut

TOKİ Yozgat Medrese projesinde 10 adet konut bulunuyor. 3+1 ve ve 4+1 daire tiplerinin yer aldığı TOKİ Yozgat Medrese projesinde en düşük konut bedeli 344 bin 234 TL, en yüksek konut bedeli 385 bin 808 TL olarak belirlendi. Medrese TOKİ projesinden 25 bin TL ve 50 bin TL peşinat bedeliyle konut sahibi olunabiliyor. Yozgat Medrese TOKİ 2019 projesi için ödenecek en düşük aylık taksit tutarı 2 bin 451 TL, en yüksek taksit bedeli ise 3 bin 6 TL.

2-Sivas Merkez Yenimahalle 46 konut

TOKİ Sivas Merkez Yenimahalle projesinde toplam 46 adet konut bulunuyor. 3 oda 1 salon konutların bulunduğu Yenimahalle TOKİ projesinde konut fiyatları 174 bin 884 TL ile 204 bin 45 TL arasında değişiyor. 96 ay, 108 ay ve 120 ay vade imkanı sağlanan TOKİ Sivas 2019 projesi için ödenecek en düşük aylık taksit tutarı 1093 TL, en yüksek aylık taksit tutarı 1.639 TL olarak belirlendi.

3-Kırıkkale 10 konut

2 oda 1 salon, 3 oda 1 salon ve 4 oda 1 salon konut tiplerinin bulunduğu TOKİ Kırıkkale 2019 projesinde 10 adet konut bulunuyor. TOKİ Sivas Kırıkkale 2019 projesinde en düşük konut bedeli 143 bin 81 TL, en yüksek konut bedeli 276 bin 655 TL şeklinde belirlendi. 20 bin TL peşinat bedeliyle konut sahibi olunabilen projede en düşük aylık taksit bedeli 512,84 TL, en yüksek aylık taksit bedeli 1069 TL olarak belirlendi.

4-Diyarbakır Kayapınar Çölgüzeli 43 konut

Son başvuru tarihinin 29 Ağustos 2019 olarak belirlendiği Diyarbakır Kayapınar Çölgüzeli projesinde 43 adet konut bulunuyor. Projede en düşük konut bedeli 128 bin 919 TL, en yüksek konut bedeli 158 bin 313 TL olarak belirlendi. TOKİ Diyarbakır Çölgüzeli projesi için ödenecek peşinat bedelleri 12 bin 891 TL ile 39 bin 578 TL arasında değişiyor. Proje için ödenecek en düşük aylık taksit tutarı 805,74 TL, en yüksek aylık taksit bedeli 1.484 TL olarak belirlendi.

5-Kars Sarıkamış 98 konut

2 oda 1 salon ve 3 oda 1 salon konut tiplerinin yer aldığı Kars Sarıkamış TOKİ'de toplam 98 adet konut bulunuyor. Kars Sarıkamış TOKİ 2019 projesinde en düşük konut bedeli 151 bin 860 TL, en yüksek konut bedeli 219 bin 574 TL şeklinde belirlendi. 10 bin TL ve 20 bin TL peşinatla konut sahibi olunabilen proje de en düşük aylık taksit bedeli 591 TL, en yüksek aylık taksit bedeli 1.108 TL şeklinde belirlendi.

6-Burdur Gölhisar 3 konut

2 adet 3 oda 1 salon, 1 adet 2 oda 1 salon konuta yer verilen TOKİ Burdur 2019 projesinde yer alan konutların fiyatları 148 bin 123 TL'den başlıyor, 189 bin 256 TL'ye kadar yükseliyor. 120 ay, 156 ay ve 180 ay vade imkanı sağlanan Burdur Gölhisar TOKİ projesi için ödenecek taksit tutarları 658 TL ile 1.419 TL arasında değişiyor. Burdur Gölhisar TOKİ projesi için ödenecek en düşük peşinat bedeli 14 bin 812 TL, ödenecek en yüksek peşinat bedeli 37 bin 851 TL olarak belirlendi.

7-Diyarbakır Üçkuyu 52 konut

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Diyarbakır Yenişehir Üçkuyu 2019 projesinde toplam 52 adet konut bulunuyor. 3 oda 1 salon konut tiplerine yer verilen TOKİ Diyarbakır Üçkuyu projesinde yer alan konutların fiyatları 175 bin 814 TL'den başlıyor, 218 bin 441 TL'ye kadar yükseliyor. Proje için ödenecek peşinat bedelleri 17 bin 581 TL ile 54 bin 610 TL arasında değişiyor. TOKİ Diyarbakır Üçkuyu projesinde en düşük aylık taksit bedeli 1383 TL, en yüksek aylık taksit bedeli 2 bin 47 TL.

8-Şanlıurfa Hilvan 1 konut

TOKİ Şanlıurfa Hilvan projesinde 1 adet konut bulunuyor. TOKİ Şanlıurfa Hilvan 2019 projesinde yer alan konutun bedeli 115 bin 871 TL olarak belirlendi. Hilvan TOKİ 2019 projesi için ödenecek peşinat bedelleri 13 bin 904 TL ile 23 bin 174 TL arasında değişiyor. Projede yer alan konut için ödenecek en düşük aylık taksit bedeli 386,24 TL, en yüksek aylık taksit bedeli 566,48 TL olarak belirlendi.

9-Ankara Sincan 354 konut

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Ankara Sincan Saraycık projesinde toplam 354 adet konut bulunuyor. Projede en düşük konut bedeli 160 bin 652 TL, en yüksek konut bedeli 214 bin 553 TL olarak belirlendi. TOKİ Ankara Sincan projesi için ödenecek taksit bedelleri 1.004 TL ile 2 bin 11 TL arasında değişiyor. TOKİ Sincan'da en düşük peşinat bedeli 16 bin 65 TL, en yüksek peşinat bedeli 53 bin 638 TL olarak belirlendi.

10- Erzurum Palandöken 1. Etap 3 konut

3 adet konutun bulunduğu TOKİ Erzurum Palandöken Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi 1. Etap projesinde 3 oda 1 salon konut tipleri bulunuyor. TOKİ Palandöken 1. Etap projesinde en düşük konut bedeli 186 bin 902 TL, en yüksek konut bedeli 201 bin 968 TL olarak belirlendi. Ödenecek peşinat bedellerinin 18 bin 690 TL ile 20 bin 197 TL arasında değiştiği proje için ödenecek en düşük aylık taksit bedeli 700,88 TL, en yüksek aylık taksit bedeli 757,38 TL olarak belirlendi.

11-Erzurum Palandöken 2. Etap 25 konut

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Erzurum Palandöken 2. Etap projesinde toplam 25 adet konut bulunuyor. TOKİ Erzurum Palandöken projesinde 2 oda 1 salon konutlara yer veriliyor. Projede yer alan konutlarn fiyatları 112 bin 130 TL'den başlıyor, 126 bin 442 TL'ye kadar yükseliyor. En düşük aylık taksit bedelinin 548,19 TL, en yüksek aylık taksit bedelinin 618,16 TL olduğu proje için ödenecek peşinat bedelleri 13 bin 456 TL ile 15 bin 173 TL arasında değişiyor.

12-TOKİ Çankırı Orta 2019 alt gelir 98 konut

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Çankırı Orta alt gelir grubu projesinde toplam 98 adet konut bulunuyor. Projede en düşük konut bedeli 109 bin 968 TL, en yüksek konut bedeli 145 bin 28 TL olarak belirlendi. TOKİ Çankırı projesi için ödenecek taksit tutarları 366,56 TL ile 709 TL arasında değişiyor. Ödenecek peşinat bedelerinin 13 bin 196 TL ile 29 bin TL arasında değiştiği TOKİ Çankırı 2019 alt gelir grubu için 180 ay, 216 ay ve 240 ay vade sağlanıyor.

13-Çankırı Orta orta gelir grubu 110 konut

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Çankırı orta gelir 2019 projesinde toplam 110 adet konut bulunuyor. 2+1 daire tiplerinin bulunduğu TOKİ Çankırı Orta 2019 projesi için ödenecek peşinat bedelleri 15 bin 906 TL ile 42 bin 117 TL arasında değişiyor. En düşük konut bedelinin 159 bin 62 TL, en yüksek konut bedelinin 210 bin 587 TL olarak belirlendiği proje için ödenecek taksit bedelleri 706,94 TL'den başlıyor, 1.579 TL'ye kadar yükseliyor.

14-Bolu Mudurnu Kaygana orta gelir grubu 90 konut

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Bolu Mudurnu Kaygana projesinde 90 adet konut bulunuyor. TOKİ Bolu Mudurnu Kaygana orta gelir grubu projesinde en düşük konut bedeli 171 bin 458 TL, en yüksek konut bedeli 237 bin 371 TL olarak belirlendi. TOKİ Bolu Mudurnu 2019 projesi için ödenecek peşinat tutarları 17 bin 145 bin TL ile 47 bin 474 TL arasında değişiyor. Proje için ödenecek en düşük aylık taksit bedeli 762 TL, en yüksek aylık taksit bedeli 1.780 TL olarak belirlendi.

15-TOKİ Bolu Mudurnu alt gelir grubu 218 konut

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Bolu Mudurnu Kaygana alt gelir grubunda toplam 218 adet konut bulunuyor. En düşük konut bedelinin 117 bin 784 TL, en yüksek konut bedelinin 163 bin 926 TL olduğu proje için ödenecek taksit bedelleri 392,61 TL ile 801,42 TL arasında değişiyor. TOKİ Mudurnu alt gelir grubunda en düşük peşinat bedeli 14 bin 134 TL, en yüksek peşinat bedeli 32 bin 785 TL olarak belirlendi.