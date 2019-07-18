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TOKİ kurada ismi çıkıpta sonradan vazgeçilir mi

Haziran ayında 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında 12.472 aileyi konut sahibi yaptı. TOKİ başvuruları bir çok ilde devam ederken, TOKİ’ye başvurmuş ve çekilen kura sonucunda ismi çıkan bir vatandaş TOKİ’den konut almaktan vazgeçebilir mi? TOKİ başvuru, TOKİ satış, TOKİ kura sonuçları, TOKİ başvuru şartları ile TOKİ ödemelerine ilişkin sıkça sorular sorulmakta. Bu sorulara karşı TOKİ’den vatandaşları bilgilendirmek için cevaplar yapılmakta. İşte TOKİ konut satışlarına ilişkin sorulan sorular ve cevapları.

18 Temmuz 2019 Perşembe 11:26
TOKİ kurada ismi çıkıpta sonradan vazgeçilir mi

Haziran ayında 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında 12.472 aileyi konut sahibi yaptı. TOKİ başvuruları bir çok ilde devam ederken, TOKİ’ye başvurmuş ve çekilen kura sonucunda ismi çıkan bir vatandaş TOKİ’den konut almaktan vazgeçebilir mi? TOKİ başvuru, TOKİ satış, TOKİ kura sonuçları, TOKİ başvuru şartları ile TOKİ ödemelerine ilişkin sıkça sorular sorulmakta. Bu sorulara karşı TOKİ’den vatandaşları bilgilendirmek için cevaplar yapılmakta. İşte TOKİ konut satışlarına ilişkin sorulan sorular ve cevapları.

Başvuru yaptıktan sonra vazgeçersem ne olur? Başvuru ücretini geri alabilir miyim?

Haklarınız iptal edilir. Başvuru bedeli ödeyenlere bu bedel geri ödenir. Ancak, talep örgütlenmesi çerçevesindeki uygulamalarda ihale işlemleri talebe göre başlatılacağı için başvuruda bulunduktan sonra vazgeçenlere başvuru bedeli geri ödenmemektedir. Yine talebin fazla olduğu bazı projelerde de vazgeçenlere başvuru bedelinin geri ödenmeyeceğine dair hüküm sözleşmeye konulabilmektedir.

TOKİ’nin emekliler için satışa sunacağı konutlara sadece Bireysel Emeklilik ile emekli olan vatandaşlar başvuru yapabilir mi?

Hayır. TOKİ’nin emekliler için satışa sunacağı konutlara başvuru yapabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli olma şartı aranır.

Başvuru şartlarına sahip olduğumu kanıtlayamazsam ne olur? Başvuru bedelini geri alabilir miyim?

Haklarınız iptal edilir. Başvuru bedeli ödeyenlere bu bedel geri ödenir.

Başvuru işlemlerini benim adıma başkası yapabilir mi?

Sizin adınıza bir başkası vekaletname yoluyla başvuruda bulunabilir.

Vekaletnamede hangi konuların yer alması gerekiyor?

TOKİ Başkanlığı’nca satışa sunulan konutlardan satın almak üzere başvuruda bulunmaya, Konut seçmeye, Gayrimenkul satış sözleşmesi imzalamaya,  Satın almış olduğum konutun peşinatını ödemeye ve borçlanmaya, Taksitlerini yatırmaya, Konutu teslim almaya, Damga Vergisi, KDV, banka komisyonu ve diğer masrafları yatırmaya, Konut seçim, konut teslim tutanağı, konut tespit föyünü ve bu husustaki tüm evrakları imzalamaya yetkilidir hükümlerinin bulunması gerekir.

Satın alacağım konutu seçebilecek miyim?

Konut hakkı ve konut belirleme kurası birlikte yapılmaktadır. Ancak başvuruların konut sayısından fazla olmaması halinde kuraya gidilmemekte, konut seçim hakkı, başvuru sırasına göre kullandırılmaktadır.

Başvuracağım/satın aldığım konut inşaat aşamasında ise konutların bitmiş haliyle ilgili nasıl bilgi edinebilirim?

Konut tipi, kat planları, blok ön görünümleri ve yerleşim planı, İdarenin internet sitesinde , duyurularla birlikte yayınlanmaktadır.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 11:26
  1. TOKİ kurada ismi çıkıpta sonradan vazgeçilir mi
  2. Vekaletnamede hangi konuların yer alması gerekiyor?
  3. toki başvuru işlemlerini benim adıma başkası yapabilir mi?
  4. tokiden satın alacağım konutu seçebilecek miyim?
  5. TOKİ’den konut almaktan vazgeçebilir mi?
  6. TOKİ başvuru
  7. TOKİ satış
  8. TOKİ kura sonuçları
  9. TOKİ başvuru şartları

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