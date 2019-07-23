TOKİ kura yöntemiyle satış nasıl gerçekleşiyor?

TOKİ'den ev almak isteyenler TOKİ başvuruları, TOKİ satışları, TOKİ başvuru şartlarının yanında TOKİ satışları nasıl gerçekleştiğini merak edilmekte. Konut seferberliği kapsamıda mevcut piyasa koşullarında konut sahibi olamayan dar ve orta gelirli vatandaşların uygun ödeme koşullardı ile kira öder gibi taksitlerle konut sahibi olamarı amacıyla ürettilen konutlara talep yüksek olduğundan satışların hakkaniyet çerçevesinde gerçekleştirileilmesi amacıya kura yöntemine başvurulmaktadır. Kura çekininin yapılacağı yer ve tarih TOKİ tarafından ilan edilmekte. NOTER huzurunda yapılan konut alma hakkı ve konut belirleme kurası ile asil ve yedek listeler belirlenmektedir. Konut adedinden fazla az başvuru olan projelerde ise kura çekilmeyerek tüm başvuru sahipleri konut alma hakkı kazanmaktadır. Kura çekimine gerek kalmaması halinde konut belirleme hakkı başvuru sırasına göre kullanıldırılmaktadır.