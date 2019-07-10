TOKİ kura çekilişine bulunmak zorunlu mu?

TOKİ konutları için başvuruda bulunanların hak sahiplerini belirlemek için gerçekleştirilen TOKİ kura çekilişine katılma zorunluluğu bulunmamaktadır. Listelerin hazır olmasının ardından kura sonuçları kurumun internet sitesi üzerinden ilan edilmektedir.

Hangi ilde konut satışının olduğunu nasıl öğrenebilirim?

TOKİ’nin Web sayfasından “Talep ve Satış” bölümünden, tüm illerdeki konut satışları hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

İstenilen her ilde konut alımı için başvuru yapılabilir mi?

Kuralı satışlarda ve/veya alt gelir projelerinde, ikamet ya da nüfusa kayıtlı olma şartı aranmaktadır. Açık satışlarda ise, genel olarak ikamet ya da nüfusa kayıtlı olma şartı aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bu şartlar bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.

Aynı evde ikamet eden herkes konut satışları için başvuru yapabilir mi?

Kuralı satışlarda ve/veya alt gelir projelerinde, hane halkı adına sadece bir başvuru yapılabilmektedir. Açık satışlarda ise, genel olarak bu şart aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.

Tüm dul ve yetim vatandaşlar için konut satışlarında ayrıcalık tanınıyor mu?

Konut satışlarımızda sadece şehitlerimizin dul ve yetimleri için ayrıcalık tanınmaktadır. Bunun dışında, diğer dul ve yetim vatandaşlar için herhangi bir ayrıcalık tanınmamaktadır.

Satış öncesi ön kayıt imkanı var mı?

Satış öncesi ön kayıt yapılmamaktadır.

Engelli vatandaşlar için konut satışlarında ayrıcalık tanınıyor mu?

18 yaşını tamamlamış olup %40 ve üzeri engelli raporu bulunan engelli vatandaşlarımıza, satışa sunulan konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılmakta ve hak sahipleri kura ile belirlenmektedir. Kura sonucu hak sahibi olamayan başvuru sahipleri, diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile tekrar kuraya tabi tutulma hakkına sahiptir.

Üzerinde taşınmaz kaydı olanlar TOKİ'den ev alabilirler mi?

Kuralı satışlarda ve/veya alt gelir projelerinde, başvuru sahibinin kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir gayrimenkulün olmaması gerekmektedir (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç). Açık satışlarda ise, genel olarak bu şart aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.

Satışa sunulan konutlara başvurular nereye ve ne zaman yapılabilir?

Tüm satışlarımızda başvurular ilgili bankaya, satış duyurularında ilan edilen süreler içerisinde yapılabilmektedir.

Satın alınan konutlar üçüncü şahıslara devredilebilir mi?

Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçlarını bitirip malik olunana kadar devredemezler. Borcu devam ederken konutunu devreden hak sahiplerinin sözleşmeleri feshedilir. Açık satışlarda ise, genel olarak bu şart aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.