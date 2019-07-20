TOKİ, başta şehit yakınları ve gazilere çok büyük imkan sağlamakta. TOKİ konutlarına ilişkin başvuruda gazilere başvuru olanağı sağlanmakta. Peki TOKİ konutlarından gazi yakınları da yararlanır mı? TOKİ konutları gazi yakınları da yararlanabilir mi? sorusuna şu cevabı verdi: Bu kategoride yalnızca gazilerin başvuruları kabul edilmektedir.”

Adım yedek listesinde yer alıyor. Bu durumda yapmam gerekenler nelerdir?

Yedek listesindekilerin bu aşamaya kadar asil listede yer alanlarla aynı işlemleri yapmaları gerekmektedir. Daha sonra, asil alıcıların sözleşme işlemlerinin bitmesi ve kalan konut sayısının belirlenmesi beklenmelidir. Asil alıcılar sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra, kalan konutlar için yedek alıcılar kura sıralamasına göre işlemlerini yaparlar. Kalan konut sayısı kadar yedek alıcı çağrılmakta olup yedek alıcıların listesi ve işlem tarihleri ilgili merci tarafından ilan edilmekte ve İdarenin internet sitesinde duyurulmaktadır.

TOKİ Ödeme koşullarım ne olacak?

Aylık taksit miktarı, başvuru ilanlarında belirtilmektedir.

Taksit artışları nasıl hesaplanıyor?

Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olanına göre artırılmaktadır. İlk dönemsel artış, satış duyurularında İdare tarafından ilan edilmektedir.

TOKİ sözleşmesi imzalamadım ne olur

TOKİ gayrimenkul satış sözleşmesi nedir? Gayrimenkul satış sözleşmesi ne zaman imzalanır?

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TOKİ başvuru yaptıktan sonra vazgeçersem ne olur? TOKİ başvuru ücretini geri alabilir miyim?

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