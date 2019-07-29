TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek?

TOKİ’den ev almak isteyen binlerce vatandaş uygun fiyata ev almanın sevincini yaşamak istiyor. Türkiye’nin pek çok il ve ilçesine dar ve orta gelirli vatandaşlar için inşaa edeceği konutlar için yoğun bir başvuru ile karşı karşıya kalan TOKİ, kurasını yaptığı ve kura sonucu kendisine konut çıkan vatandaşlar TOKİ konutlarının ne zaman teslim edileceğini merak ediyor. Merak edilen TOKİ konutları arasında Yozgat Akdağmadeni Oluközü 124 konut projesi de var. Peki Yozgat Akdağmadeni Oluközü 124 konut ne zaman teslim edilecek?

TOKİ Oluközü konutları için açıklama yaptı. Yozgat İli, Akdağmadeni İlçesi, Oluközü Köyü 124 Konut, projemiz %91 inşaat seviyesinde olup, en kısa sürede teslim işlemlerinin yapılabilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Konutlarımız teslime hazır hale geldiğinde teslim programı web sayfamızdan ilan edilecektir. Gelişmeleri için TOKİ’nin kurumsal internet sitesini takip edebilirsiniz.

Konutların teslim süresi ne kadardır?

TOKİ konutlarının teslim süresi projeye göre 14 ay ile 30 ay arasında değişmektedir.

TOKİ’den konut satın alanlara tapuları ne zaman teslim ediliyor?

TOKİ’den konut alanlara tapuları borçlarının bitiminden sonra teslim edilmektedir.