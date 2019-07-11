Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) binlerce aileyi ev sahibi yapmaya tüm hızıyla devam ediyor. TOKİ’den ev alan veya alacak vatandaşlar TOKİ başvuruları, TOKİ satışları, TOKİ kuraları hakkında çok sayıda soru sormakta ve bu soruların cevabını merak etmekte. TOKİ konutları hak sahibi olanlar ne zamana kadar peşinat ödeyecek? İstanbul Kayabaşında 2+1 konutlarda hak sahibi olanlar ne zamana kadar peşinat ödeyecek? Sorusuna TOKİ’den şu şekilde cevap geldi.

TOKİ den ev almaya hak kazananlar ne zamana kadar peşinat ödeyecek? “Konut projemizde hak sahipliği belirleme kurasından sonraki işlemler yer belirlenmesi ve ihalesi yapıldıktan sonra projemizin inşaatların belirli bir seviyeye gelmesinin ardından şerefiyeli konut fiyatları belirlenmekte ve hak sahiplerimiz için konut belirleme kurası çekilerek sözleşmeler imzalatılmaktadır. Gelişmeleri web sayfamız www.toki.gov.tr adresinden takip edebilirsiniz.”

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