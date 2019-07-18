TOKİ konutları. TOKİ’den uygun fiyata ev almak isteyen vatandaşlar TOKİ başvurularını yakından takip ediyor. 50 bin sosyal konut projesi kapsamında Türkiye’nin farklı yerlerinde pek çok konut inşaa eden TOKİ, aynı zamanda faizsiz olarak konut kredisi imkanı da sunuyor. Peki TOKİ kimlere kredi veriyor? TOKİ faizsiz konut kredisi nasıl alınır? Çorlu toki konutları başvuru 2019, TOKİ evleri istanbul, TOKİ İstanbul 2019 projeleri nerede, İstanbul TOKİ evleri hangi semtler, TOKİ 2019 projeleri, TOKİ İstanbul 2019 başvuru, TOKİ 2019 İstanbul projeleri, TOKİ evleri nasıl?

Faizsiz Konut Kredisi olarak şehit ailelerine, maluller ile dul ve yetimlerine (Malullerden sadece 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren terör malulleri bu krediden yaralanmaktadır.) Taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı ve restorasyonu için gerçek ve tüzel kişilere.

TOKİ konutları 305 lira taksitle ev sahibi olma imkanı

TOKİ Türkiye'nin bir çok ilinde binlerce konutu satışa çıkarmaya hazırlanıyor. TOKİ 10 bin peşin 305 lira taksitle konut satışı yapıyor. TOKİ alt gelir grubu ve emekli başvuru şartları nelerdir? Toplu Konut İdaresi (TOKİ), dar gelirli vatandaş için yeni konut müjdesi verdi. 50 bin sosyal konut projesi yoğun talep gören kurum, çalışmalarını hızlandırdı. TOKİ'nin sosyal konut dışında gündemindeki diğer önemli başlık da kentsel dönüşüm. Bugüne kadar dönüşüm kapsamında 146 bin konutun ihalesini yaptıklarını belirten Bulut, 80 binin üzerinde konutun da inşaatını tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiklerini ifade etti. Yerinde ve gönüllü dönüşüm yapacaklarına vurgu yapan TOKİ Başkanı Bulut, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı yeni "Kentsel Dönüşüm Stratejisi" kapsamında 2019 yılı için 106 projede 32 bin 673 konut yapacaklarını söyledi. İstanbul'da ise bu yıl dönüşüm kapsamında 14 bin 76 konut hayata geçireceklerini belirten Bulut, Esenler, Gaziosmanpaşa, Üsküdar, Kağıthane ilçelerine de öncelik vereceklerini kaydetti.

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