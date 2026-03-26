TOKİ İstanbul kura tarihi belli oldu mu?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde en çok merak edilen etaplardan biri olan İstanbul için geri sayım hızlandı. Anadolu ve Avrupa Yakası’nda yaşayan ve ilk kez ev sahibi olmayı bekleyen on binlerce kişi, kura çekimi tarihine odaklandı. Herkes Bakan Murat Kurum’dan gelecek olan açıklamaya kilitlendi.

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul kuralarının bayram sonrası yapılacağını açıkladı. Kurum açıklamasında "Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hızla İstanbul’da da kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz. Bununla da yetinmeyecek; İstanbul’umuza özel, kiralık sosyal konut projemizi hayata geçirerek kira fiyatlarını konut fiyatlarını da dengeleyecek adımımızı atacağız” dedi.

Açıklamaların ardından TOKİ İstanbul kura çekiminin 30 Mart ile 3 Nisan tarihleri arasında yapılması bekleniyor. Çekilişlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

İstanbul TOKİ ödeme planı nasıl olacak?

İstanbul’daki sosyal konutlar için ödeme detayları da netleşti.

55 metrekare 1+1 konutlar için 195 bin TL peşinat ve 7 bin 313 TL taksit

65 metrekare 2+1 konutlar için 245 bin TL peşinat ve 9 bin 188 TL taksit

80 metrekare 2+1 konutlar için ise 295 bin TL peşinat ve 11 bin 63 TL taksit uygulanacak

Taksit tutarları her 6 ayda bir memur maaş artış oranına göre güncellenecek.