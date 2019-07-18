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TOKİ faizsiz kredi 2019 TOKİ faizsiz konut kredisi kimlere verilir?

TOKİ konutlarına başvurularda yoğunluk yaşanmakta. Uygun fiyat ve ödemede kolaylık sağlayan TOKİ, emekli sandığından maaş bağlanan şehit aileleri, dul ve yetimlere faizsiz konut kredisi imkanı sunuyor mu? TOKİ faizsiz konut kredisi kimlere verilir? TOKİ faizsiz konut kredisi sorgulama.

18 Temmuz 2019 Perşembe 11:54
TOKİ faizsiz kredi 2019 TOKİ faizsiz konut kredisi kimlere verilir?

TOKİ konutlarına başvurularda yoğunluk yaşanmakta. Uygun fiyat ve ödemede kolaylık sağlayan TOKİ, emekli sandığından maaş bağlanan şehit aileleri, dul ve yetimlere faizsiz konut kredisi imkanı sunuyor mu? TOKİ faizsiz konut kredisi kimlere verilir? TOKİ faizsiz konut kredisi sorgulama.

Faizsiz Konut Kredisi olarak şehit ailelerine, maluller ile dul ve yetimlerine açılan krediden nasıl yararlanabiliriz?

Emekli Sandığı’nca maaşa bağlanan tüm şehit aileleri ve terör malulleri ile bunların dul ve yetimleri bu kredilerden yararlanabilmektedir. “Toplu Konut Fonu’ndan Şehit Ailelerine, Malulleri ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Yönetmeliği” 21 Eylül 1991 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu krediden yararlanabilmek için, Emekli Sandığı’ndan alınacak hak sahibi olduğuna dair belge ile Ziraat Bankası’na başvurulması gerekmektedir. Edinilecek konutlar için tapunun en fazla bir yıl önce alınmış olması yeterli olmaktadır. 2010 yılı için kredi miktarı 56 bin 454 TL’dir. Bu miktar her yıl TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) oranında artırılmaktadır.

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Faizsiz Konut Kredileri

Toplu Konut Fonu’ndan Şehit Ailelerine, Terör Malulleri ile Dul ve Yetimlerine açılan faizsiz konut kredisinin ilk uygulaması 1985 yılında, Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa bir madde eklenerek, 01.01.1971 tarihinden itibaren şehit olan polislerin ailelerine Toplu Konut Fonu’ndan 5.000.000 TL faizsiz kredi verilerek başlatılmıştır. 1991 yılında ise Toplu Konut Kanununa bir madde eklenerek bu kredinin kapsamı genişletilmiş ve Emekli Sandığından maaşa bağlanan ve Faizsiz Konut Kredisi için Hak Sahipliği Belgesi alan tüm şehit aileleri ile terör malulleri ve bunların dul ve yetimlerinin de yararlanması sağlanmıştır.

Bu esasları düzenleyen, "Toplu Konut Fonu'ndan Şehit Ailelerine, Malulleri ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Yönetmeliği" 21 Eylül 1991 tarih ve 20998 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik; faizsiz konut kredisi kullanacak hak sahibi kapsamının genişletilmesi nedeniyle 13.02.2014 tarih ve 28912 sayılı "Toplu Konut İdaresi Tarafından Şehit Ailelerine, Harp Ve Vazife Malulleri İle Dul Ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Hakkında Yönetmelik" ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bu yönetmeliğin çıkış tarihinden önce kredi kullananlara eski yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.

- Krediden yararlanabilmek için, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (Emeklilik İşlemleri Genel Müdürlüğü) alınacak hak sahibi olduğuna dair belge ile Ziraat Bankası'na başvurulması gerekmektedir. 

- Şehit Kredisinden yararlanılarak edinilecek konutlar için herhangi bir kısıtlama bulunmamakta, tapunun en fazla bir yıl önce alınmış olması yeterli olmaktadır. Kredi ile istenilen yörede ve istenilen büyüklükte konut edinmek mümkündür.

- Kredi miktarı her yıl Devlet İstatistik Enstitüsü’nce Türkiye geneli için ilan edilen yıllık fiyat artış oranı kadar artırılır. Kredinin miktarı 2019 yılı için 137.000,00 TL’dir.

- Kredinin geri ödemesi, hak sahibinin her türlü tazminat dahil almakta olduğu maaşının ¼ 'ü tutarındaki miktarın T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu'nca kesilmesi suretiyle yapılır. Kredinin vadesi borcun tamamen ödendiği zamandır. Krediye faiz uygulanmaz. Ancak, kredinin açılışında bir defaya mahsus olmak üzere hak sahibinden kredinin %1’i oranında masraf alınır.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 11:54
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