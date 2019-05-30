TOKİ nereye ev yapıyor? TOKİ yani Toplu Konut İdaresi Türkiye’nin her noktasında dar ve orta gelirli vatandaşlara uygun fiyat seçenekleri ile ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ Ankara başta olmak üzere Diyarbakır, Balıkesir, Afyon, Çankırı, Denizli, Gaziantep, Edirne başta olmak üzere dar gelirli vatandaşların kira öder gibi 417 TL ile başlayan ve 96, 108 120, 180, 216 ve 240 ay vade süreleri ev sahibi olmasına olanak sağlanıyor. Peki TOKİ evleri başvurusu nasıl yapılır? TOKİ başvuru tarihleri ve TOKİ başvuru şartları 2019 neler?

Şu anda dar gelirli vatandaşlar için 29 şehirde, toplam 3 bin 166 konut açık satışta. Bu konutlar için son başvuru tarihi 28 Haziran. Sadece Gaziantep projelerine 31 Temmuz’a kadar başvuru alınacak. Evlerin taksitleri ise dar gelir grubundaki vatandaşların kira öder gibi oturabilmeleri için 417 liradan başlıyor, konutların fiyatı ise 64 bin 769 liraya kadar düşüyor. Ödeme seçenekleri ise 15 yıla hatta 20 yıla kadar uzanıyor. Satıştaki konutlar için peşinat oranları, projeye göre yüzde 10, 12, 15, 20, ve 25 olarak değişiklik gösteriyor. Ödenen peşinata göre vade süresi de uzayabiliyor. Daha düşük peşinat ödeyenin vadesi daha düşük oluyor. Vade süreleri de 96, 108 120, 180, 216 ve 240 ay oluyor. Bu oranlar proje ve ile göre farklılık gösterebiliyor. Alt gelir grubuna yönelik konutlarda taksit ödemeleri konut teslimi itibarıyla başlıyor. Alt gelir grubu projelerinde sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemiyor.

TOKİ evleri ve TOKİ fiyatları

TOKİ başvuru şartları nelerdir? TOKİ başvurusu 2019