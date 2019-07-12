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TOKİ emekli başvuru tarihi 2019

TOKİ emekli başvuru son dakika haberi: TOKİ’den ev almak isteyen binlerce vatandaş arasında emekliler de bir hayli fazla. TOKİ başvurularında emeklilere de yer verilmekte. Toplu Konut İdaresi, dar gelirli vatandaşlarda olduğu gibi emeklilere de uygun koşullarda ve emeklinin bütçesini zorlamadan onları konut sahibi yapıyor. TOKİ emekli başvuru tarihleri merak edilirken, TOKİ emekli başvuru şartları nelerdir? TOKİ emekli başvuru nasıl yapılır? TOKİ emekli başvuru son tarih ne zaman? TOKİ emekliye ev hangi illerde 2019, TOKİ’den ev alacaklar ise TOKİ emekli çekilişi ne zaman? sorusunu sormakta. İşte emeklilerin TOKİ başvuru şartlarına ilişkin detaylar…

12 Temmuz 2019 Cuma 14:56
TOKİ emekli başvuru tarihi 2019

TOKİ emekli başvuru son dakika haberi: TOKİ’den ev almak isteyen binlerce vatandaş arasında emekliler de bir hayli fazla. TOKİ başvurularında emeklilere de yer verilmekte. Toplu Konut İdaresi, dar gelirli vatandaşlarda olduğu gibi emeklilere de uygun koşullarda ve emeklinin bütçesini zorlamadan onları konut sahibi yapıyor. TOKİ emekli başvuru tarihleri merak edilirken, TOKİ emekli başvuru şartları nelerdir? TOKİ emekli başvuru nasıl yapılır? TOKİ emekli başvuru son tarih ne zaman? TOKİ emekliye ev hangi illerde 2019, TOKİ’den ev alacaklar ise TOKİ emekli çekilişi ne zaman? sorusunu sormakta. İşte emeklilerin TOKİ başvuru şartlarına ilişkin detaylar…

TOKİ emekli başvuru şartları neler?

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

 T.C. vatandaşı olması,

Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),

Toplu Konut İdaresinden  konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),

Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),

Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.500 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4.500 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 4.800 TL olarak uygulanmaktadır.),

Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması gerekmektedir.

Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;

1. Kategori olan“Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin” ,

2. Kategori olan“En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın”

3. Kategori olan “Emekli Vatandaşlar”ın

4. Kategori olan “Diğer alıcı adaylarının”

 başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.

TOKİ başvuruları için istenen belgeler neler?

Başvuru sahipleri,

Kimlik Fotokopisi,

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları “Hak Sahipliği Belgesi”

Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair),

Emekli vatandaşlarımız, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Emekli Kimlik Belgesini veya belgesi henüz çıkmadı ise emekli olduğunu gösteren belge veya yazıyı ibraz edeceklerdir.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 14:56
  1. İstanbul
  2. TOKİ emekli başvuru tarihi 2019
  3. TOKİ emekli başvuru son dakika haberi
  4. TOKİ emekli başvuru tarihleri
  5. TOKİ emekli başvuru şartları nelerdir?
  6. TOKİ emekli başvuru nasıl yapılır?
  7. TOKİ emekli başvuru son tarih ne zaman?
  8. TOKİ emekliye ev hangi illerde 2019
  9. TOKİ’den ev alacak emekliler
  10. TOKİ emekli çekilişi ne zaman?
  11. TOKİ başvuru şartları
  12. TOKİ emekli başvuru şartları neler?
  13. TOKİ başvuruları için istenen belgeler neler?
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