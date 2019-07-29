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TOKİ başvurusu nasıl yapılır? TOKİ’ye başvuruyu belediyeler mi yapıyor?

TOKİ başvuruları, TOKİ satışları, TOKİ konutları başvuru şartları TOKİ’den ev alacaklar tarafından en çok aranan kelimelerin başında gelmekte. Çoğu vatandaş oturduğu yerde TOKİ’nin konut yapmasını ve TOKİ konutlarından uygun fiyata ev almayı arzulamakta. Peki TOKİ başvurusu nasıl yapılır? TOKİ’ye başvuruyu belediyeler mi yapıyor? Alt gelir grubu için üretilen konutlara başvuru koşulları nelerdir?

29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:57
TOKİ başvurusu nasıl yapılır? TOKİ’ye başvuruyu belediyeler mi yapıyor?

TOKİ başvuruları, TOKİ satışları, TOKİ konutları başvuru şartları TOKİ’den ev alacaklar tarafından en çok aranan kelimelerin başında gelmekte. Çoğu vatandaş oturduğu yerde TOKİ’nin konut yapmasını ve TOKİ konutlarından uygun fiyata ev almayı arzulamakta. Peki TOKİ başvurusu nasıl yapılır? TOKİ’ye başvuruyu belediyeler mi yapıyor?

TOKİ haberleri: TOKİ’ye başvuruyu belediyeler mi yapıyor? Evet. Bu sistemde, kent merkezi veya merkeze yakın gelişme aksı üzerinde yer alan, genel altyapısı tamamlanmış belediye mülkiyetindeki arsa, konut inşaatı yapılmak üzere TOKİ’ye önerilmektedir. Projenin TOKİ tarafından uygun görülmesi halinde, önerilen arsanın mülkiyeti belediye tarafından TOKİ’ye devredilmektedir. Belediye mülkiyetinde projeye uygun arsa yoksa, yine belediye tarafından tespit edilen hazine arsası önerilebilmektedir. Bu önerilerin TOKİ tarafından değerlendirilebilmesi için belediyenin başvuruyu gerekli teknik belgelerle birlikte yapması gerekmektedir.

TOKİ başvuru şartları nelerdir? TOKİ başvurusu 2019

 

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:57
  1. TOKİ başvurusu nasıl yapılır?
  2. TOKİ’ye başvuruyu belediyeler mi yapıyor?
  3. Afet Konut Projeleri nedir?
  4. afet konut projelerden yararlanmak için nereye başvurmak gerekir?
  5. Alt gelir grubu için üretilen konutlara başvuru koşulları nelerdir?
  6. Aynı haneden birden fazla kişi başvuruda bulunabilir mi?
  7. toki için başvuruyu nereye ve nasıl yapacağım?

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