TOKİ başvuru yaptıktan sonra vazgeçersem ne olur? TOKİ başvuru ücretini geri alabilir miyim?

TOKİ binlerce vatandaşın konut ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Birbirinden güzel birbirinden uygun fiyatlarla vatandaşları ev sahibi yapan TOKİ evlerine yoğun ilgi söz konusu. TOKİ kura sonuç sorgulama. TOKİ illere göre projeler. TOKİ satış, TOKİ duyurular, TOKİ İstanbul, Ankara başta olmak üzere TOKİ konutları nerelerde var? Soruların cevabı araştırılırken, TOKİ’ye başvuru yapan ancak çeşitli sebeplerden ötürü vazgeçen vatandaşlar TOKİ ön başvuru ücretini geri alabilir mi? TOKİ yatırılan parayı geri alma 2019 nasıl olur?

TOKİ başvuru yaptıktan sonra vazgeçersem ne olur? Başvuru ücretini geri alabilir miyim? Sorusuna ilişkin TOKİ’nin verdiği cevap şu şekilde: “Haklarınız iptal edilir. Başvuru bedeli ödeyenlere bu bedel geri ödenir. Ancak, talep örgütlenmesi çerçevesindeki uygulamalarda ihale işlemleri talebe göre başlatılacağı için başvuruda bulunduktan sonra vazgeçenlere başvuru bedeli geri ödenmemektedir. Yine talebin fazla olduğu bazı projelerde de vazgeçenlere başvuru bedelinin geri ödenmeyeceğine dair hüküm sözleşmeye konulabilmektedir.”