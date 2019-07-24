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TOKİ başvuru ücreti iadesi ne zaman

TOKİ başvuru ücreti iadesi nereden alınır? TOKİ kura sonucu ismi çıkmayanların ön başvuru ücretinin ne zaman ödeneceği merak ediliyor. 3+1 İzmir Aliağa’da kurada isminiz çıkmadı. Başvuru ücret iadeleri ne zaman ödeniyor? Hak sahibi olamayan vatandaşlarımız başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Aliağa şubesinden geri alabilecektir.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:30
TOKİ başvuru ücreti iadesi ne zaman

TOKİ başvuru ücreti iadesi nereden alınır? TOKİ kura sonucu ismi çıkmayanların ön başvuru ücretinin ne zaman ödeneceği merak ediliyor. 3+1 İzmir Aliağa’da kurada isminiz çıkmadı. Başvuru ücret iadeleri ne zaman ödeniyor? Hak sahibi olamayan vatandaşlarımız başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Aliağa şubesinden geri alabilecektir.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:30
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