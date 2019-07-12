TOKİ başvuru ücreti 2019 TOKİ’ye başvurmak için ne kadar peşinat

TOKİ’den ev almak çoğu vatandaşın hayali. Bu hayali gerçekleştirmek için TOKİ Türkiye’nin farklı bölgelerinde inşaa ettiği birbirinden güzel ve bir o kadar da cepleri yakmayan uygun ödeme koşullarıyla binlerce aileyi sıcak yuvalarına kavuşturuyor. TOKİ konutları başvuru yapan vatandaşlar kura çekiliş sonrası hak sahibi olmanın heyecanını yaşıyor. TOKİ konutlarına başvuruda bulunacaklar şartlara uyan her vatandaş TOKİ’ye başvuruda bulunabilmekte. Ancak TOKİ başvurusu için belirli bir miktarda TOKİ başvuru ücreti ödemek gerekmektedir. Bu başvuru ücreti kura sonucu ismi çıkmaması durumunda kendisine iade edilmekte. TOKİ başvuru ücreti 2019. Peki TOKİ’ye başvurmak için ne kadar peşinat gerekmektedir? TOKİ başvuru ücreti ne kadar? İşte TOKİ başvuru haberlerine ilişkin detaylar.

TOKİ başvuru peşinet ücreti ne kadar? Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.500 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4.500 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 4.800 TL olarak uygulanmaktadır.) Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması gerekmektedir.

TOKİ başvuru ücreti ne kadar?

Nüfusu 40.000 ve altında olan ilçe ve beldelerin konut ihtiyacının karşılanması ve örnek toplu konut projeleri geliştirilmesi amacıyla yerel yönetimlerin ve kamu idarelerinin (Valilik/Belediye/Kaymakamlık) önereceği arsalar üzerinde TOKİ tarafından talep organizasyonu yöntemi ile toplu konut uygulaması yapılmaktadır. Kent merkezi veya merkeze yakın gelişme aksı üzerinde yer alan, genel altyapısı tamamlanmış arsalar (Belediye ve Hazine mülkiyetinde bulunan arsalar) konut inşaatı yapılmak üzere TOKİ’ye önerilebilmektedir.

Resmi Başvuru öncesinde yapılacak konut tip ve sayılarını belirlemek için başvuruyu yapan Valilik, Kaymakamlık veya Belediye tarafından ANKET FORMU düzenlenecektir. Yerel yönetimlerin resmi başvuruları ile yerinde yapılan incelemeler sonrası, İdaremizce uygun görülen alanlarda çalışmalar başlatılmaktadır. (Bkz. Başvuru Evrakları bölümü)

Uygulamanın TOKİ tarafından uygun görülmesi halinde, yine TOKİ tarafından belirlenecek konut tip, m² ile satış fiyat ve koşulları çerçevesinde Belediye tarafından talep edilen konut sayısı kadar konut alıcısı temini başvuruyu yapan yerel yönetimler tarafından sağlanacaktır.

* Yukarıdaki tabloda yer alan fiyatlar tahmini ortalama konut satış bedelleridir. Yeterli talep sağlandığı takdirde, yapılan ihale sonucunda ihale bedeline göre her bir konut için ayrı ayrı hesaplanarak belirlenecek şerefiyeli konut satış fiyatları üzerinden hak sahipleri ile gayrimenkul satış sözleşmesi imzalanacaktır.

* Tahmini ortalama konut satış fiyatları ile yapılan ihale sonucunda onaylanan ihale bedeli üzerinden hesaplanan şerefiyeli konut satış fiyatları arasında +/- fiyat farkı oluşması halinde, konut hak sahiplerini bilgilendirerek, kesin konut satış fiyatları üzerinden konut alıcıları ile satış sözleşmesi imzalatılacaktır. İhale sonucu oluşacak maliyetler sonucu konut fiyatlarında artış/azalış ve projelendirme aşamasında konut tip ve m2 lerde değişiklik yapılabilir.

* Ortalama tahmini konut satış bedellerine KDV vb. vergiler ile Banka Komisyonu (BSMV ile birlikte) dahil edilmemiştir. Bu tutarlar alıcıya aittir.

* 2+1 tipi konutlar için, Başvuru bedeli olarak, ilçe/belde nüfusu 15000’in altında olan yerlerde ₺2.000, ilçe/belde nüfusu 15001-40000 arasında olan yerlerde ₺4.000 alınacaktır. Sözleşme imzalama aşamasında konut alıcılarından konut bedelinin % 12’si peşin 180 ay (15 yıl) vadeli alternatif ile satılacaktır. (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar peşinat olarak alınacaktır.) Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olanına göre artırılacaktır. İlk taksit ödemesi konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle yapılacaktır.

* 3+1 tipi konutlar için, Başvuru bedeli olarak, ilçe/belde nüfusu 15000’in altında olan yerlerde ₺4.000, ilçe/belde nüfusu 15001-40000 arasında olan yerlerde ₺6.000 alınacaktır. Sözleşme imzalama aşamasında konut alıcılarından konut bedelinin % 10’u peşin 96 ay (8 yıl) vadeli, %15 peşin 108 ay (9 yıl) vadeli veya %25 peşin 120 ay (10 yıl) vadeli alternatifler ile satılacaktır. (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar peşinat olarak alınacaktır.) Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranında artırılacaktır. İlk taksit ödemesi sözleşme imzalama tarihini takip eden 4.ay itibariyle başlatılacaktır. Yukarıda bulunan konut tip, m2 ve fiyatları örnek olup TOKİ bu bilgilerde değişiklik yapabilir.