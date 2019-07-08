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TOKİ Ankara Kuzeykent başvuruları ne zaman?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) dar ve orta gelirli vatandaşları uygun fiyat ve uygun ödeme imkanlarıyla ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOK’nin Ankara Kuzeykent'te inşa ettiği 799 konut açık satış yöntemi ile satışa sunuldu. Başvurular 8 Temmuz 2019 – 31 Aralık 2019 arasında yapılacak.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:35
TOKİ Ankara Kuzeykent başvuruları ne zaman?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) dar ve orta gelirli vatandaşları uygun fiyat ve uygun ödeme imkanlarıyla ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOK’nin Ankara Kuzeykent'te inşa ettiği 799 konut açık satış yöntemi ile satışa sunuldu. Başvurular 8 Temmuz 2019 – 31 Aralık 2019 arasında yapılacak.

Ülkemizin konut ihtiyacından ötürü, dar ve orta gelirli vatandaşlarımız için sosyal konut üretimi yapmakta ve bu yönde TOKİ çalışmalarına  devam etmekte. TOKİ’nin satışa hazır hale gelerek ilan edilecek konut projelerinden haberdar olmak için kurumun internet adresini ziyaret edebilmekte. TOKİ Ankara Kuzeykent konut başvuru tarihi, ödeme şartları ve teslim tarihlerine ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:35
  1. İstanbul
  2. TOKİ Ankara Kuzeykent başvuruları ne zaman?
  3. TOKİ Ankara Kuzeykent konut başvuru tarihi.
  4. TOKİ Ankara Kuzeykent konutları ödeme şartları

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