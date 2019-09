Teröre avukatlık yapanlar sus-pus

Hasan Türkmen Ankara

Şimdiye kadar kayyım atamalarına koro halinde karşı çıkan terör sevicilerin, Kulp’ta terör örgütü tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırı ile somut ilişkileri üzerine tutuklanan Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş’ı da savunup savunmayacağı merak konusu oldu. Diyarbakır annelerine çocuklarını devletten istemelerini salık veren partilerin, devlet kayyımla gereğini yaptığı zaman karşı çıktıklarını hatırlatan AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, “O belediye başkanlarının terör örgütü ile açık ilişkileri var. Devletin kaynaklarını PKK’ya aktarıyorlar. Devletimizin mekanizması işlemiş ve o belediye başkanlarının yerine kayyum atanmış. Bahsi geçen iki parti, teröre adam kazandıran ve bununla suçlanan parti ile iç içe. İki muhalefet partisi, HDP’nin önünde eylem yaparak çocuklarını isteyen annelere ‘devletin kapısına gidin’ gibi aşağılayıcı hareketlerde bulunuyorlar. Ama öbür taraftan da teröre destek veren belediyeleri destekliyorlar. O belediye başkanlarının PKK ile bağlantısı açık. Terör seviciler her an çıkıp bu kayyıma da karşıyız diyebilir. Çünkü o partiler, PKK ile iç içe durumdadır. Bunları bir üst aklın yönettiği kesin. CHP’nin genel başkan yardımcısı çıkıp ‘ben HDP’ye oy verdim’ diyebiliyor. Ve partilileri onu alkışlıyor. Genel başkanları da çıkıp bir şey diyemiyor. Teröre destek verenler görevden alınmayacak da kimler alınacak?” diye konuştu.