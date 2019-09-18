0553 313 94 23

Teröre avukatlık yapanlar sus-pus

Kayyım atamalarına karşı çıkan terör sevicilerin, tutuklanan Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş’ı da savunup savunmayacağı merak konusu oldu.

18 Eylül 2019 Çarşamba 09:38
Teröre avukatlık yapanlar sus-pus

 Hasan Türkmen  Ankara 

Şimdiye kadar kayyım atamalarına koro halinde karşı çıkan terör sevicilerin, Kulp’ta terör örgütü tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırı ile somut ilişkileri üzerine tutuklanan Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş’ı da savunup savunmayacağı merak konusu oldu. Diyarbakır annelerine çocuklarını devletten istemelerini salık veren partilerin, devlet kayyımla gereğini yaptığı zaman karşı çıktıklarını hatırlatan AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, “O belediye başkanlarının terör örgütü ile açık ilişkileri var. Devletin kaynaklarını PKK’ya aktarıyorlar. Devletimizin mekanizması işlemiş ve o belediye başkanlarının yerine kayyum atanmış. Bahsi geçen iki parti, teröre adam kazandıran ve bununla suçlanan parti ile iç içe. İki muhalefet partisi, HDP’nin önünde eylem yaparak çocuklarını isteyen annelere ‘devletin kapısına gidin’ gibi aşağılayıcı hareketlerde bulunuyorlar. Ama öbür taraftan da teröre destek veren belediyeleri destekliyorlar. O belediye başkanlarının PKK ile bağlantısı açık. Terör seviciler her an çıkıp bu kayyıma da karşıyız diyebilir. Çünkü o partiler, PKK ile iç içe durumdadır. Bunları bir üst aklın yönettiği kesin. CHP’nin genel başkan yardımcısı çıkıp ‘ben HDP’ye oy verdim’ diyebiliyor. Ve partilileri onu alkışlıyor. Genel başkanları da çıkıp bir şey diyemiyor. Teröre destek verenler görevden alınmayacak da kimler alınacak?” diye konuştu.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 09:38
  1. Ankara
  2. kayyım atamaları
  3. terör seviciler
  4. Kulp
  5. terör örgütü
  6. Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş
  7. Diyarbakır anneleri
  8. AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan
  9. CHP
  10. HDP
  11. PKK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Erdoğan'dan 'AB ile Vize Serbestisi Diyaloğu Süreci' genelgesi
    1. Başkan Erdoğan'dan 'AB ile Vize..
    2. Topuk çatlakları nasıl giderilir?..
    3. Başkanlık Başdanışmanı Prof. Dr...
    4. Hillary Clinton, FETÖ'cü Enes Kanter'i..
    5. Teröre avukatlık yapanlar sus-pus
    6. Facebook'tan Netanyahu'ya ikinci kez..
    7. Trump'tan 'Ruhani ile görüşmeyi tercih..
    8. Hakkari'de 2 teröristin etkisiz hale..
    9. Vitamin testi aç karnına mı yapılır?..
    10. CHP’li Atıcı’dan Kandil sözcülüğüne..
    11. Dolar ve euro güne nasıl başladı?
    12. İBB’deki hizmetlere AK Parti damgası
    13. İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu açıklaması!
    14. Hamas: Gazze ablukasının kaldırılması..
    15. Arap ülkesi harekete geçti! Orduya..
    16. Beşiktaş kararından vaz mı geçti?
    17. Çeyiz parası nasıl alınır? Çeyiz..
    18. Ankara’daki dev zirvede karar alındı!..
    19. Traktörden düşen çocuğun feci ölümü!
    20. Şarlatan Adnan evden neden kaçtığını..
    21. FETÖ operasyonunda 111 astsubay..
    22. İdrar testi aç karnına mı yapılır?
    23. ABD'den şaşırtmayan 'Suriye' hamlesi!
    24. Kara yollarında son durum
    25. Kan tahlili yaptırmak için aç olmak..
    26. Netanyahu'nun oğlu fena rezil oldu! İsta
    27. Akupunktur nedir? Hangi hastalıkları..
    28. ABD Kongresine damga vuran 'FETÖ'..
    29. Tüp bebek tedavisinde rahim..
    30. 5 dakika poğaçası!
    Üst düzey isim yeniakit.com.tr’ye açıkladı! İşte AK Parti’deki üye düşüşünün arkasındaki gerçek
    Üst düzey isim yeniakit.com.tr’ye açıkladı! İşte AK Parti’deki üye düşüşünün arkasındaki gerçek
    Kral Selman'dan çok konuşulacak çıkış: Onlar sadece bizi vurmadı
    Kral Selman'dan çok konuşulacak çıkış: Onlar sadece bizi vurmadı
    Erdoğan 3'lü zirvede tarih verdi: Sonuca ulaşamazsak....
    Erdoğan 3'lü zirvede tarih verdi: Sonuca ulaşamazsak....
    Adnan Oktar 'Kediciklerle' cinsel ilişki sorusuna böyle cevap verdi!
    Adnan Oktar 'Kediciklerle' cinsel ilişki sorusuna böyle cevap verdi!
    DAEŞ'ten Türkiye'ye küstah saldırı tehdidi! O üç ilin ismini verdiler
    DAEŞ'ten Türkiye'ye küstah saldırı tehdidi! O üç ilin ismini verdiler

    Günün Karikatürü

    18 Eylul 2019
    Bölgede gerilim tırmanıyor! İran askerleri öldürüldü
    Bölgede gerilim tırmanıyor! İran askerleri öldürüldü
    Türkiye harekete geçti! Dev gözdağı...
    Türkiye harekete geçti! Dev gözdağı...