Termal suyun inanılmaz faydaları

Tıpta ‘termomineral sular’ olarak adlandırılan termal suyun kaplıcada kullanılabilmesi için o suyun yeraltından çıkan doğal termal su olması, sıcaklığının 20 derece üzerinde bulunması, litresinde ise en az 1 gram mineral bulunması gerekmektedir. Uzmanlar, ister müzmin bir rahatsızlığı olsun, isterse sağlıklı herkesin hastalık durumlarında tedaviyi güçlendirmek için yılda bir kez kaplıca kürü almasını önermektedirler.

DERİ HASTALIKLARI

Hipertermal ( 40 - 42 derece sıcaklıktaki) sularının deriyüzeyi üzerinde gerek hidroastatik geçişin, gerek emilim, gerekse deride birikim yolu ile yaptığı fiziki kimyasal değişiklikler. Birçok deri hastalığının tedavisinde kolaylaştırıcı etki göstermektedir.

Kaplıca sularının deri yüzeyinde ki direkt etkilerinden en önemlisi yüzeysel kan dolaşımının hızlandırılmasıdır. Kaplıca kürü sonrasında saç yapısında olumlu değişiklikler, saçların görünümünde parlaklık ve sağlık, cilt görünümünde canlılık gözlenmektedir. Termal su biyolojik hücre yapısını ve yaşlanma hızını yavaşlatarak yediden yetmişe herksese daha sağlıklı bir yaşam sunmaktadır.

İLTİHAPLANMALAR

Termal suyun, sinir boyunca yayılan iltihaplanmalar ( nevralji/sinevralji) sinir ucu iltihaplanmaları (nevrit/polinevrit ) , tenden iltihabı, eklem zarı iltihabı gibi rahatsızlıkların tedavisinde olumlu etki sağlamaktadır.

KİREÇLENMELER

Eklemlerde ağrı ve hareketlerinde tutukluk, sonraki dönemlerde ise şekil bozukluklarına neden olan yıpranma hastalığı olan kireçlenmenin eklem kireçlenmeleri ve omurga kireçlenmesi gibi farklı türleri bulunmaktadır. Termal su, kireçlenme tedavisinde kullanılan etkili yöntemlerin başında yer almaktadır. Ayrıca kas ağrıları ve siyatik şikâyetlerinin azaltılmasında da önemli bir etkisi mevcuttur.

NÖROLOJİK RAHATSIZLIKLAR

Suyun rahatlatıcı ve dinlendirici etkisi, rehabilitasyonun kritik öneme sahip olduğu beyin felci celebral palsy ( spastik ) çocuk felci ( polio ) , gibi nörolojik rahatsızlıkların rehabilitasyonunda olumlu sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır.

Rehabilitasyon ve tedavilerinde başarıya ulaşmasında uygulamaların, konusunda uzman kişilerin denetiminde yürütülmesinin kritik etkisi bulunmaktadır. Doğru çevresel koşulların sağlanmasında sonuca etki eden faktörler arasında yer almaktadır.

Termal suyun ayrıca ruhi yorgunluklar ve zihin yorgunluğu gibi şikâyetlerin giderilmesinde faydaları bulunmaktadır.

ORTOPEDİK RAHATSIZLIKLAR

Ortopedik rahatsızlıkların tedavisinde, termal su sayesinde etkili sonuçlarelde edilmektedir. Ortopedik veya iskelet sistemine yönelik ameliyatlar sonrasında oluşan eklem tutuklukları, kazalardan veya ameliyatlardan kalan sekeller, eklem donmaları ve adale sertliklerinin rehabilitasyonunda termal su tedavisinin önemli yeri bulunmaktadır.

Termal su sayesinde kırıkların daha kısa sürede iyileştirildiği, hastalık sonrası yerleşen işlev bozukluklarının düzeltilebildiği, beyin ve sinir cerrahisi gibi uzun süre hareketsiz kalınan durumların ardından yürütülen hareketli hale getirme tedavilerinde etkili sonuçlar elde edildiği gözlemlenmiştir.

ROMATİZMAL RAHATSIZLIKLAR

Kornik romatizma türleri, hastaların yaşam kalitesini olumsuz etkileyen rahatsızlıkların başında gelmektedir.

Çoğunlukla hareket kısıtlılığı ve ağrı olarak etki eden bu rahatsızlıkların neden olduğu şikâyetlerin azalmasında termal su tedavisi önemli bir yere sahiptir.

Termal su tedavisi sayesinde kronik romatizmalı hastaların günlük yaşam kalitesi ve yaşam konforu arttırılabilmektedir.

Hekim kontrolünde yapılan banyolar sonucunda ağrıların giderilmesi doğrultusunda son derece önemli sonuçlar elde edilebilmektedir.

Termal su; romotoid artrit, ankilozan spondilit gibi kronik bel ağrıları, osteoartrit gibi noninflamatur eklem hastalıkları ile miyozit, tendinit, travma, fibromiyalji sendromu gibi yumuşak doku hastalıklarında ise tamamlayıcı tedavi unsuru olarak kullanılmaktadır.

SOLUNUM YOLU HASTALIKLARI

Termal su astıma bronşiyal, aronik bronşit, alerjik üst solunum yolu hastalıkları, pnömokonyoz gibi hastalıklara şifa kaynağıdır. Bu tür hastalıklarda daha çok klimaterapi uygulanmaktadır.

NEFROLOJİK HASTALIKLAR

Başlıca börekler olmak üzere, mesane ve idrar yollarını kapsayan boşaltım sistemiyle ilgili ( nefrolojik ) hastalıkların tedavisinde, termal suyun olumlu etkileri bulunmaktadır. Termal su molekül ve pertikül içeren yapısı sayesinde böbrekten süzülen kan miktarının artmasını sağlamaktadır. bu artış, toksinlerden arınma (detoksifikasyon) sürecini olumlu etkilemektedir.

Termal su, böbrek taşlarının vücuttan atılmasına, bağırsak, böbrek ve idrar yolu hastalıklarına, idrar kesesi iltihabı ( sistit ) gibi rahatsızlıkların tedavisinde etkili olmaktadır.