Tekirdağ Köftesi nasıl yapılır? Tekirdağ köftesi tarifi

Tekirdağ köftesi malzemeleri

1 kg yağlı kıyma (dana ve kuzu karışık)

2 diş sarımsak

1 kahve fincanı irmik

1 adet kuru soğan

2 dilim ekmek

1 çay kaşığı karbonat

1 adet yumurta

Karabiber

Kimyon

Pul biber

Tuz

Tekirdağ köftesi nasıl yapılır?

Ekmekleri küçük küçük dilimleyin ve ıslatın. Kıymayı bir kabın içerisine alın. Kıymanın üzerine baharat ve ekmek dilimlerini ekleyerek 5 dakika yoğurun. Sarımsak ve soğanı rendeledikten sonra kıymanın üzerine ekleyin ve yoğurmaya devam edin. Daha sonra içine yumurta, irmik ve karbonatı da ilave ederek 10 dakika yoğurun. Kıymanın yapışmasını önlemek için elinizi hafifçe ıslatabilirsiniz.

Kıymalı harç hazır olduğunda iki elinizle havaya kaldırıp hızlıca kabın içerisine atın. Bu işlemi 15-20 kez tekrarlayabilirsiniz. Kıymanın üzerini streç film ile kapatın. Vaktiniz varsa 1 gece, yoksa yarım saat buzdolabında dinlendirin.

Dinlenen kıymadan küçük parçalar kopartın ve elinizle uzun ince şekiller verin. Hazırladığınız köfteleri yapışmaz tavada veya ızgarada pişirin. Tekirdağ köftesini piyaz eşliğinde sunabilirsiniz.

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Tire Şiş Köfte (Tereyağlı) Tarifi

Malzemeler

500 gr kıyma

1 adet kuru soğan

1 tatlı kaşığı irmik

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

150 gr tereyağ (köfteler için)

5 adet domates

50 gr tereyağ domatesleri kavurmak için

Yarım demet maydanoz

Gerektiği kadar yoğurt

Tire köfte tarifi nasıl yapılır?

Önce kıymayı bir yoğurma kabının içine koyun bir soğanı rendeleyin. 1 tatlı irmik koyun, tuzunu, baharatlarını ekleyin ve güzelce yoğurun daha sonra şişlere köftelerinizi geçirin. Düz bir zeminde ince olacak şekilde rulo haline getirin köfteleri bir elektrikli ızgarada veya fırının ızgarasında pişirin. Daha sonra bir tavada 50 gram tereyağını kızdırın ve domatesleri kare kare doğrayıp içinde kavurun. Biraz sulu bırakın. Ayrı bir yerde 150 gram tereyağını kızdırın ve pişirdiğiniz köfteleri içine atın birkaç kez döndürün. Daha sonra maydanozları İnce İnce doğrayın servis tabağının en alt kısmına domatesleri koyun, üstüne köfteleri yerleştirin. Onun üstüne tekrar domates sosundan dökün. Domatesin üstüne maydanozları koyun. Kenarına yoğurdu koyun ve en üstüne tereyağdan kalanı köftelerin üzerine dökün. Afiyet olsun.