Milli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi TCG Ufuk, 14 Ocak’ta düzenlenecek törenle hizmete girecek. Peki, TCG Ufuk nedir? TCG Ufuk özellikleri nelerdir?

TCG Ufuk nedir? Ufuk Korveti ne oluyor?

TCG Ufuk veya TCG Ufuk A-591 Test ve Eğitim Gemisi'nin çalışmaları, Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) ve STM arasında 30 Aralık 2016 tarihinde imzalanan sözleşme ile STM ana yükleniciliğinde Mart 2017 tarihinde başlatılmıştır.

TCG Ufuk'un inşasında görev alan alt yükleniciler ise İstanbul Denizcilik Tersanesi, ASELSAN, HAVELSAN, İŞBİR, ANEL, YALTES'tir. Yaklaşık 194 yerli firmanın katkı verdiği UFUK Gemisi'nin yerlilik oranı yüzde 70’e ulaşmıştır.

TCG Ufuk, İstanbul Denizcilik Tersanesi’nde inşa işlemlerin tamamlanmasının ardından 9 Şubat 2019’da düzenlenen törenle Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk (A-591) denize indirilmiştir. Geminin Türk Deniz Kuvvetleri'nin test ve eğitim ihtiyaçları için kullanılması planlanmaktadır. TCG Ufuk, MİLGEM Ada Sınıfı Korvet tekne formu kullanılarak dizayn edilmiştir.

Milli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi TCG Ufuk, 14 Ocak’ta düzenlenecek törenle hizmete girecek.

Kendi savaş gemilerini yapabilen az sayıdaki ülkeden biri haline gelen Türkiye, deniz gücünü artırma yönündeki çabalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Türk savunma sanayisinin son dönemde inşa ettiği bir deniz platformu daha güvenlik güçlerinin hizmetine giriyor.

Test ve Eğitim Gemisi Ufuk için inşa edildiği İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde bugün tören düzenlenecek. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

MİLGEM Projesi'nde ilk 4 gemiden sonra kritik bir halkayı oluşturan, aynı tekne formu üzerine inşa edilen gemi, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle 9 Şubat 2019'da denize indirilmişti.

99,5 metre boyu, 14,4 metre azami genişliği, 2 bin 400 ton deplasmanı ve 3,6 metre su çekimiyle Ufuk Korveti'ne 10 tonluk bir helikopter iniş yapabilecek.

STM ana yükleniciliğinde inşa edilen Ufuk Korveti'nin komuta kontrol, elektronik sistemler ve test eğitim sistem donanımları ASELSAN tarafından sağlandı.

Korvet, milli imkan ve kabiliyetlerle üretilen Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi olma özelliğini taşıyor. Böylece dünyada pek az ülkenin sahip olduğu bir teknoloji Ufuk Korveti ile artık Türkiye'nin de kullanımına sunulmuş oldu.

Ufuk Korveti, ağır iklim ve deniz şartlarında, uluslararası sular dahil 45 gün kesintisiz seyir yaparak milli güvenliğe yönelik tehditleri anında tespit edebilecek.

Önleyici istihbaratın, özellikle sinyal istihbaratının önem kazandığı bugünün dünyasında Ufuk Korveti, çok büyük bir boşluğu dolduracak. Korvet, Türkiye'nin denizlerde gören gözü, duyan kulağı olacak.