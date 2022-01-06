TCG İstanbul projesinde kritik gelişme

MİLGEM Projesi kapsamında dört adet ADA Sınıfı Korvet’in üretimini tamamlayan Türk savunma sanayii, projenin ikinci fazına geçmiş durumda.

Bu doğrultuda STM Mühendislik ve Ticaret A.Ş. ana yükleniciliğinde, ilk İSTİF Sınıfı Fırkateyn olan TCG İSTANBUL’un üretim faaliyetleri devam ediyor. Azami yerlilik oranına sahip olacak İSTANBUL Firkateyni’nin, 2023 yılında Türk Donanması’na teslim edilmesi planlanıyor.

Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) şirketlerinden İŞBİR, TCG İSTANBUL Fırkateyni için ürettiği dizel jeneratör setlerinin fabrika kabul testlerini gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili olarak şirketten yapılan açıklamada, "STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.’nin ana yükleniciliğini üstlendiği projenin 750 kVA gücündeki 4 adet dizel jeneratör setlerinin fabrika kabul testleri başarıyla tamamlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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