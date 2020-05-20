Tarihte Bugün: 20 Mayıs | 20 Mayıs ne günü?
Tarihte Bugün 20 Mayıs! Çocuk Gelişimciler Günü ve Dünya Metroloji Günü olarak kutlanan 20 Mayıs detaylarını sizler için derledik. 20 Mayıs'ta neler oldu? 20 Mayıs ne günü? 20 Mayıs'ta kim doğdu, kim öldü? İşte merak edilen tarihte bugün köşesindeki 20 Mayıs günü...
20 Mayıs, "Dünya Metroloji Günü" ve "Çocuk Gelişimciler Günü" olarak kutlanıyor.
325 - Roma İmparatoru II. Konstantin, ilk Ekümenik Konsil'in İznik'te düzenlenmesini sağladı.
1481 - II. Beyazıt, Osmanlı Padişahı oldu.
1506 - Cenovalı denizci ve kâşif Kristof Kolomb hayatını kaybetti.
1622 - Osmanlı'nın 16. Padişahı II. Osman hayatını kaybetti.
1622 - Osmanlı İmparatorluğu'nda isyancılar, ordu ve yönetimde yenilik taraftarı olan Padişah II. Osman'ı tahttan indirip öldürdü. Öldürülen ilk padişah olan Genç Osman'ın yerine, I. Mustafa ikinci kez tahta çıkarıldı.
1795 - Fransa'da kadın kulüpleri kurulması yasaklandı.
1878 - "Sarıklı İhtilalci", olarak bilinen Türk gazeteci ve yazarAli Suavi hayatını kaybetti.
1878 - II. Abdülhamit'i devirmek ve Çırağan Sarayı'nda tutulan V. Murat'ı tahta çıkarmak amacıyla, Çırağan Baskını'nı düzenleyen gazeteci Ali Suavi öldürüldü.
1886 - Türk spor adamı Ali Sami Yen doğdu.
1891 - Sinema tarihi: Thomas Edison'un "kinetoscope" adlı film gösterme cihazının bir prototipinin tanıtımı yapıldı.
1902 - Küba, ABD'den bağımsızlığını kazandı, Tomás Estrada Palma ülkenin ilk Başkanı oldu.
1920 - İlk hemşire okulu, Amiral Bristol Hemşire Mektebi hizmete girdi.
1928 - Türkiye'de uluslararası rakamlar kabul edildi.
1928 - Afganistan Kralı Emanullah Han ve Kraliçe Süreyya Türkiye'ye geldi.
1933 - Türk Hava Yolları kuruldu.
1941 - II. Dünya Savaşı'nda Alman paraşütçüleri Girit adasını işgal etti.
1946 - Türkiye, UNESCO Antlaşması'nı onayladı.
1948 - Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu, Millî Eğitim Bakanlığı denetiminde imam hatip kursları açılmasına karar verdi.
1955 - Karadeniz Teknik Üniversitesi, 6594 sayılı kanunla Trabzon'da kuruldu. KTÜ, Türkiye'nin İstanbul ve Ankara illeri dışında kurulan ilk üniversitesidir.
1963 - 20 Mayıs 1963 ayaklanması: Bazı ordu birlikleri, Ankara'da Talat Aydemir'in yönetiminde yeniden ayaklandı. Olayların ardından üç büyük ilde sıkıyönetim ilan edildi.
1964 - İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi dışında, üniversite ve yüksek okullara girişte merkezi sınav sistemi getirildi.
1971 - Anayasa Mahkemesi, Millî Nizam Partisi'nin kapatılmasına karar verdi.
1971 - Kısa adı TÜSİAD olan Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği kuruldu.
1974 - THKP-C davasından yargılanan ve iki yıldır tutuklu olan sinema sanatçısı Yılmaz Güney genel aftan yararlanarak tahliye oldu.
1983 - Anavatan Partisi (ANAP), Turgut Özal başkanlığında kuruldu
1983 - Büyük Türkiye Partisi (BTP), emekli Orgeneral Ali Fethi Esener başkanlığında kuruldu.
1983 - Halkçı Parti, Necdet Calp başkanlığında, sosyal demokratlar tarafından kuruldu.
2003 - Yazar Orhan Pamuk, “Benim Adım Kırmızı” adlı romanıyla dünyanın en büyük edebiyat ödüllerinden biri olan Uluslararası IMPAC Dublin Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü.