Tarihte Bugün: 20 Mayıs | 20 Mayıs ne günü?

20 Mayıs, "Dünya Metroloji Günü" ve "Çocuk Gelişimciler Günü" olarak kutlanıyor.

325 - Roma İmparatoru II. Konstantin, ilk Ekümenik Konsil'in İznik'te düzenlenmesini sağladı.

1481 - II. Beyazıt, Osmanlı Padişahı oldu.

1506 - Cenovalı denizci ve kâşif Kristof Kolomb hayatını kaybetti.

1622 - Osmanlı'nın 16. Padişahı II. Osman hayatını kaybetti.

1622 - Osmanlı İmparatorluğu'nda isyancılar, ordu ve yönetimde yenilik taraftarı olan Padişah II. Osman'ı tahttan indirip öldürdü. Öldürülen ilk padişah olan Genç Osman'ın yerine, I. Mustafa ikinci kez tahta çıkarıldı.

1795 - Fransa'da kadın kulüpleri kurulması yasaklandı.

1878 - "Sarıklı İhtilalci", olarak bilinen Türk gazeteci ve yazarAli Suavi hayatını kaybetti.

1878 - II. Abdülhamit'i devirmek ve Çırağan Sarayı'nda tutulan V. Murat'ı tahta çıkarmak amacıyla, Çırağan Baskını'nı düzenleyen gazeteci Ali Suavi öldürüldü.

1886 - Türk spor adamı Ali Sami Yen doğdu.

1891 - Sinema tarihi: Thomas Edison'un "kinetoscope" adlı film gösterme cihazının bir prototipinin tanıtımı yapıldı.

1902 - Küba, ABD'den bağımsızlığını kazandı, Tomás Estrada Palma ülkenin ilk Başkanı oldu.

1920 - İlk hemşire okulu, Amiral Bristol Hemşire Mektebi hizmete girdi.

1928 - Türkiye'de uluslararası rakamlar kabul edildi.

1928 - Afganistan Kralı Emanullah Han ve Kraliçe Süreyya Türkiye'ye geldi.

1933 - Türk Hava Yolları kuruldu.

1941 - II. Dünya Savaşı'nda Alman paraşütçüleri Girit adasını işgal etti.

1946 - Türkiye, UNESCO Antlaşması'nı onayladı.

1948 - Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu, Millî Eğitim Bakanlığı denetiminde imam hatip kursları açılmasına karar verdi.

1955 - Karadeniz Teknik Üniversitesi, 6594 sayılı kanunla Trabzon'da kuruldu. KTÜ, Türkiye'nin İstanbul ve Ankara illeri dışında kurulan ilk üniversitesidir.

1963 - 20 Mayıs 1963 ayaklanması: Bazı ordu birlikleri, Ankara'da Talat Aydemir'in yönetiminde yeniden ayaklandı. Olayların ardından üç büyük ilde sıkıyönetim ilan edildi.

1964 - İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi dışında, üniversite ve yüksek okullara girişte merkezi sınav sistemi getirildi.

1971 - Anayasa Mahkemesi, Millî Nizam Partisi'nin kapatılmasına karar verdi.

1971 - Kısa adı TÜSİAD olan Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği kuruldu.

1974 - THKP-C davasından yargılanan ve iki yıldır tutuklu olan sinema sanatçısı Yılmaz Güney genel aftan yararlanarak tahliye oldu.

1983 - Anavatan Partisi (ANAP), Turgut Özal başkanlığında kuruldu

1983 - Büyük Türkiye Partisi (BTP), emekli Orgeneral Ali Fethi Esener başkanlığında kuruldu.

1983 - Halkçı Parti, Necdet Calp başkanlığında, sosyal demokratlar tarafından kuruldu.

2003 - Yazar Orhan Pamuk, “Benim Adım Kırmızı” adlı romanıyla dünyanın en büyük edebiyat ödüllerinden biri olan Uluslararası IMPAC Dublin Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü.