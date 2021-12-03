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Aktüel Tahir Sarıkaya kimdir? Tahir Sarıkaya neden gözaltına alındı?
Aktüel

Tahir Sarıkaya kimdir? Tahir Sarıkaya neden gözaltına alındı?

Tahir Sarıkaya kimdir? Tahir Sarıkaya gözaltına mı alındı? Tahir Sarıkaya neden gözaltına alındı? BEYAZ TV sunucusu Tahir Sarıkaya’ya korana yasağını ihlal ettiği iddiasıyla tatil için gittiği İtalya'da gözaltına alındığı öğrenildi. Bir süre gözaltında tutulan Tahir Sarıkaya, İtalya tarafından sınır dışı edilerek Türkiye'ye geri gönderildi. İşte Tahir Sarıkaya hayatı.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 08:29:00 - 2021-12-03 08:30:30
Tahir Sarıkaya kimdir? Tahir Sarıkaya neden gözaltına alındı?

Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya, tatil için gittiği İtalya’da gözaltına alındı. COVID-19 önlemleri kapsamında seyahat sınırlamasına rağmen turist olarak Roma’ya gittiği gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenilen Sarıkaya, İtalyan makamlar tarafından sınır dışı edildi.

Tahir Sarıkaya kimdir?

Tahir Sarıkaya Beyaz TV’de yayınlanan Uyan Türkiyem programı sunucusudur. Tahir Sarıkaya, 1977 yılında Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde doğmuştur.

Tahir Sarıkaya 2003-2011 yılları yılları arasında İhlas Haber Ajansı’nda görev yapmıştır. Sarıkaya Üniversite eğitimini Ankara Gazi Üniversitesi’nde tamamladı. Beyaz TV ekranlarında sabah programını başarı ile sunan Tahir Sarıkaya hafta sonları saat 08:00 saatlerinde ‘Tahir Sarıkaya ile Uyan Türkiyem’ adlı programı sunmakta.

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