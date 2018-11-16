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Süper Lig ekibinde flaş ayrılık

Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Sırp oyuncu Jasmin Trtovac ile yollarını ayırdı.

16 Kasım 2018 Cuma 19:11
Süper Lig ekibinde flaş ayrılık

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 31 yaşındaki Sırp stoper Jasmin Trtovac ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdı.

Erzurumspor, Sırp stoper Jasmin Trtovac ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Jasmin Trtovac ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

2 maçta görev aldı

Romanya'nın Gaz Metan takımından 2017-2018 sezonu başında Erzurumspor'a transfer olan Trtovac, Spor Toto 1. Lig'de 32 maça çıktı.

Bu sezon Süper Lig'de hiç forma şansı bulamayan Sırp stoper, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 karşılaşmada görev aldı.
Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 19:11
  1. Erzurumspor

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