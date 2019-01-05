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Sudan'da eğitime kademeli olarak tekrar başlanacak

Sudan'da ülke geneline yayılan protestolar nedeniyle ara verilen eğitime, başkent Hartum ve Beyaz Nil Eyaleti'ndeki ilk ve orta dereceli okullarda gelecek haftadan itibaren başlanacak- Sosyal medyada örgütlenen çeşitli meslek grupları, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürüyüş çağrısı yaptı

05 Ocak 2019 Cumartesi 23:15
Sudan'da eğitime kademeli olarak tekrar başlanacak

HARTUM (AA) - Sudan’da rejim karşıtı protestolar nedeniyle ara verilen eğitime, gelecek haftadan itibaren iki eyalette kademeli olarak yeniden başlanacak.

Sudan Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, “başkent Hartum’daki 7 mahallede 8 Ocak Salı gününden itibaren yalnızca ilköğretim 8’inci sınıf ile lise 3’üncü sınıfların ders başı yapacağı, ilk ve orta dereceli okullardaki diğer sınıflarda ise 13 Ocak Pazar’dan itibaren ders zilinin çalacağı” belirtildi.

Açıklamada, eğitimin yeniden başlayacağı kurumlar arasında üniversitelerin zikredilmemesi dikkati çekti.

Beyaz Nil Eyaleti Hükümet Sözcüsü Nasruddin Muhammed de Sudan resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, pazartesi günü ilköğretim 8’inci sınıf ile lise 3’üncü sınıfların eğitime başlayacağını, diğer seviyelerle ilgili ayrıca duyuru yapılacağını aktardı.

Diğer vilayetlerde eğitime ne zaman başlanacağına dair şu ana kadar bir açıklama yapılmadı.

Sudan’da "ekmek protestolarının" ilk günlerinde lise ve üniversite öğrencileri de eylemlere katılmıştı.

- Yeni protesto çağrısı

Bu arada, sosyal medyada örgütlenen çeşitli meslek grupları, muhalif partiler ve sivil toplum kuruluşları, Devlet Başkanı Ömer el-Beşir’in görevi bırakması talebini iletmek üzere yarın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürüme çağrısı yaptı.

Sudan’da uzun zamandır giderek derinleşen ekonomik kriz ve hayat pahalılığının protesto edildiği, ülke geneline yayılan gösteriler nedeniyle 21 Aralık’ta birçok eyalette tüm seviyelerde eğitime ara verilmişti.

Ekonomik krizin derinleştiği Doğu Afrika ülkesi Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyor.

Hükümet, barışçıl olmadığını savunduğu eylemlerde şu ana kadar 19 kişinin öldüğünü açıkladı. Muhalifler ise 40 kişinin hayatını kaybettiğini, 900 göstericinin de gözaltına alındığını belirtiyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 23:15
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