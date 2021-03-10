Sözleşmeli er başvurusu Sözleşmeli er nasıl olunur? Sözleşmeli er alımı olacak mı 2021?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sözleşmeli er nedir, ne görev yapar, yıllık znler, görev süreler, maaşları, sözleşmeli er nasıl olunur? Sözleşmeli erbaş ve er; vatan görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin yapmış oldukları görevler yerine getirmek için bell br ücret karşılığı 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er kanunu esaslarına göre istihdam edlen erbaş ve er kadrolarında görev yapan asker kişidir.

Sözleşmeli er olma şartları neler?

Sözleşmeli er olarak görev yapabilmek ve başvuruda bulunabilmek için, şu şartları yerine getirmek gerekir:

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak

En az ilkokul okulu mezunu olmak

Asker öğrencilikte ilişiği kesilmemiş olmak

Türk Silahlı Kuvvetlerinde ( TSK) öncede Subay, Astsubay, Uzman Çavuş olarak isthdam

edilmemiş olmak. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak

Askerlik şartı aranmamaktadır.

En az 20 yaşında, En fazla 25 Yaşında olmak.

Sözleşmeli er hakları neler?

Sözleşmeli erbaş ve erlerin kıyafetleri, vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin kıyafetleri ile aynıdır. Farklı bir işaret veya amblem kullanılmaz. Sözleşmeli erbaş ve erlerin sadece kendilerine MSB Akıllı Kart’ı verilir. Sözleşmeli erbaş ve erler görev yaptıkları kadroya karşılık gelen silahlarını kullanırlar (Örneğin; piyade tüfeği, makineli tüfek, roketatar vb.).

Sözleşmeli erbaş ve erler vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erler gibi kışlada kalırlar. Sabah, öğle ve akşam yemekleri devlet tarafından karşılanır. Sözleşmeli erbaş ve erler kışlada kaldıklarından dolayı yatak ve yemek ücreti ödemezler.

Sözleşmeli erbaş ve erler, en az üç yıl görev yaptıktan sonra ilgili mevzuattaki şartları taşımaları ve yapılacak sınavlarda başarılı olmaları kaydıyla uzman erbaşlık ve astsubaylığa geçiş yapabilirler.

Sözleşmeli er maaşları ne kadar?

6191 sayılı Kanuna göre; kendi kusurları olmaksızın veya ilk sözleşmesini yahut müteakip sözleşme süresini bitirmesinden dolayı Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan sözleşmeli erbaş ve erlere, ayrıldıkları tarihteki 15.330 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarın, bu Kanuna ekli (2) sayılı Cetvelde hizmet yıllarına göre belirlenen oran ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılır.

Sözleşmeli er fiziki yeterlilik şartları

Fiziki Yeterlilik Testi Uygulama Esasları: Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), başvuru evrakları uygun olan adaylara aynı gün içerisinde yapılmaktadır. Adaylar; 400 metre hedef koşusu veya 1.500 metre koşu, mekik ve şınav branşlarından teste tabi tutulmaktadır. FYT standartları Ek-5’tedir. Adaylar, mekik ve şınav ile 1500 m koşudan en az 1 puan, hedef koşusundan ise en az 10 puan aldıkları takdirde bir sonraki aşamaya katılmaya hak kazanırlar. Bir veya daha fazla branştan puan alamadıkları takdirde başarısız sayılırlar.

Adayların, başarısız oldukları branş/branşlardan bir defaya mahsus olmak üzere itiraz sınavına girme hakları vardır. Adayların FYT notu, her bir branştan aldıkları puanların toplamının branş sayısına bölünmesiyle elde edilecektir.