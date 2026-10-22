Sözcü'nün fonun zararını hacılar ödeyecek yalanı elinde patladı.

Akit TV'de yayınlanan Manşetlerin Dili programında gazeteci Fatin Dağıstanlı ve Ali İhsan Karahasanoğlu, Sözcü Gazetesi'nin bugünkü manşeti olan "Fonun zararını hacılar ödeyecek" başlıklı haberini masaya yatırdılar.

Programda, haberin başlığı "Fonun zararını, hac bedeline zam yapılarak, hacılara ödetileceği" şeklinde yorumlanarak, Diyanet Vakfı'nın borsa fonunda zararı olmadığı, zaten şüpheli fonlara para yatırmadığı belirtildi.. Hac bedelinde de normalin dışında bir fiyat değişikliği olmadığı hatırlatıldı.

Sözcü'nün yalan haberi hatırlatıldı

Sözcü Gazetesi haberinde şu ifadelere yer verildiği belirtilen programda, haberin çarpıtma olduğu belirtildi.

"Endonezya 3.000, Malezya 3.670, Pakistan 4.340, Azerbaycan ve Cezayir 6.100 dolar hac ücreti belirledi. Diyanet Vakfı 9.200 dolarla İslam alemine fark attı. Borsada fona yatırım yapan Diyanet Vakfı, haç ücretlerinde rekor kırdı. Fonun zararını hacılara yıkacaklar."

Karahasanoğlu: Her sene dolarla alınıyor, yeni bir uygulama değil

Ali İhsan Karahasanoğlu, haberde yer alan "Ödemeler riyal ile alınırken bu dönem dolar kullanılıyor" ifadesine tepki göstererek, hac ücretlerinin her sene harcama noktalarına dolar bazında ödeme yapıldığı için, dolar bazında tahsil edildiğini söyledi. Karahasanoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Yalancısınız, sahtekarsınız. Her sene dolarla alınıyor, her sene de bu konu eleştiriliyor. Diyanet de açıklama yapıyor: Biz oradaki otellerle anlaşma yaptığımız zaman dolar bazında ödeme yapıyoruz. Dolayısıyla kurlardaki oynaklık sebebiyle TL olarak alırsak, hac döneminde dolara çevirmek zorunda kalacağız. Yok 3'ten aldılar, 4'ten sattılar iftiralarından bıktık deyip dolar bazında alınca da, kıyameti kopartıyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı geçtiğimiz yılda da benzer bir fiyatla götürdü. Fon sebebiyle bir zarar da yok, herhangi bir zam da yapılmadı."

Hizmet farkına dikkat çekildi

Karahasanoğlu, ülkeler arasındaki fiyat farkının hizmet kalitesinden kaynaklandığını savundu:

"Fiyatlar değişkenlik arz ediyor. Neden? Orada verilen hizmetler farklı. Endonezya'dan gidenlerin hangi otellerde kaldığını söylemeden böyle bir çarpıtma yaparsanız yanlış olur. Diyanet'in özellikle seçtiği oteller Mekke'de Kabe'ye çok yakın. Medine'de de imkanlar geniş, otellerin hemen hepsi Mescid-i Nebevi'ye çok yakın. Mekke'de büyük sorunlar yaşandığını hacı adayları çok iyi biliyor. Verilen hizmetler çok farklı. Bir tanesinde otel hizmeti hiç yok, birisinde var. Farklı hizmetlerin farklı ücretleri olabilir."

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın her sene Suudi yetkililer tarafından en düzenli hac organizasyonu yapan ülke olarak seçilip ödüllendirildiğini hatırlatan Karahasanoğlu, Sözcü'nün haberinin hac ile ilgisi olmayan Ege'deki tatil beldelerinde yaşayanları ve 60 yaş üstü seküler kesime gerçekleri çarpıtma amaçlı haber olduğunu söyledi. Hacı adaylarının bu yalanlara kanmayacağını belirtti.

Uçak bileti detayı

Programda hac maliyetini oluşturan kalemlerin otel parası, uçak bileti parası ve Diyanet görevlilerinin rehberlik hizmeti olduğu vurgulandı. Hac döneminde uçakların dönüşte boş döndüğü için bilet fiyatlarının yükseldiği, Türk Hava Yolları'nın bu konuda uzun yıllardır yapılan eleştirileri dikkate alarak çalışmalar yaptığı ve fiyatlarda bir nebze düşüş sağladığı ifade edildi.

FİYATLAR 7-9 BİN DOLAR ARASINDA

Karahasanoğlu, hacca gidiş, orda konaklama ve dönüş amaçlı Diyanet'in belirlediği fiyatların 7 bin ile 9 bin arasında dolaştığını belirterek, şu hatırlatmayı yaptı:

"Yani 2 kişilik odada kalmak isteyenler farklı ücret ödüyor haliyle. 4 kişilik odalarda kalmak isteyenler farklı ücretler ödüyor.

Ama onlar tek bir en üst fiyatı getirip koymuşlar buraya."



Dağıstanlı'nın "Acaba Diyanet İşleri Başkanlığı bir açıklama yapmış mı bu konuyla ilgili" sorusuna, Karahasanoğlu şu cevabı verdi:

"İşte orada yaramızı deşiyorsunuz. Şu müfterilerin iddialarına hemen anında, bakın bir haftadır tartışılan bir fonla ilgili hususlar var. Efendim 'Diyanet İşleri Başkanlığı'nın parası fona yatırılmış, fonda kaybedilmiş' falan diye yayın yapıyorlar. Faizli işler yapıyorlar vesaire diyorlar.. Diyanet İşleri Başkanları'nın bir kere parasını TL'de, herhangi bir şekilde gelir getirmeyecek şekilde koyması kanunen yasak. Bakın para kazanalım diye değil. Diyanetin kazanacağı paradan Diyanet'te çalışanlara ne? Yani Diyanet para kazanınca, diyelim ki 100 lira parası varsa, o 100 lirayı hemen bir gelir getirecek bir yere yatırıp, 300 liraya çıkartınca, Diyanet yetkililerine para mı dağıtacaklar? Ama burada kanuni zorunluluklar var. Bunları çok iyi bildikleri halde Hinoğlu hinler, diyorlar ki 'işte bilmem ne fonuna yatırmış, şuraya yatırmış, buraya yatırmış'. Bakıyorsunuz o fona var mı herhangi bir fonda faizli işlem?

Faizli işlem yok. Şu batan fonlardan yani bire üç, bire beş kazandığı iddia edilen, hatta bire 300-500 hatta 1'e 900 kazandığı iddia edilen fonlar var mı diye bakıyorsunuz. Yok ama bir haftadır o spekülasyonu yapıyorlar."