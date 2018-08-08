Sinir krizi anında neler yapmak gerekir?

Sinir krizi geçiren kişinin aşırı sinirlenmesi sonucunda kendini kaybetmesi şeklinde kendini gösterir. Kriz geçiren kişi kontrolünü kaybeder. Bundan dolayı hem kendisine hem de çevresine zarar verebilir. Kişin kriz geçirmesine neden olan aslında sinirleri değil adrenal bezleridir. Sinir krizi geçirmenin en önemli sebebi olan stres sonucunda kişinin kan basıncı yükselecek vücutta adrenalin üretimi artacak sonunda da kişi duygu karmaşasını dışa vuracaktır yani aslında sinir krizi, bir kişilik kontrolsüzlüğü değildir duygu kontrolsüzlüğüdür.

ÜÇ AŞAMADA MEYDANA GELİYOR

Kriz üç aşamada meydana gelir. Birinci aşama alarm aşamasıdır, ikincisi karşı koyma, üçüncüsü ise patlama aşamasıdır. Kriz anında artık vücut kendi dengesini kontrol edemeyecek hale gelmiştir. Ayrıca, içinde yetişilen ve yaşanan aile yapısı, toplumsal yapı, zor hayat şartları, zor geçirilen çocukluk ve gençlik dönemleri, düzensiz beslenme, uykusuzluk, depresyon gibi faktörler sinir krizlerine neden olabilir.

Sinir krizi geçirecek kimsenin vücudunda bazı değişiklikler olur. Sonunda heyecan hormonları artar ve kiriz meydana gelir.

Sinir krizi geçiren insan aslında uzun süredir depresyon rahatsızlığı çekmektedir. Fakat artık stres belli bir oranın üzerine çıkınca da sonunda kendini kriz olarak göstermektedir.

SİNİR KRİZİYLE MÜCADELE ETMEK İÇİN BUNLARA DİKKAT EDİN

Yoğun stres vücutta adrenalin hormonunu arttırır. Kan basıncı ani olarak yükselir, duygular karışır ve sonuç sinir krizi olabilir. Sinir krizi geçirilince vücut tamamen güçsüz hale gelebilir. Sinir krizleriyle mücadele etmek için düzenli beslenmeye, dinlenmeye ve uyku düzenimize dikkat etmemiz gereklidir. Özellikle vücudumuzdaki mineral eksikliği strese karşı dayanma gücümüzü azaltmaktadır.

Sinir krizini geçirdiğini düşündüğümüz kişiyi, bulunduğu ortamdan uzaklaştırmalıyız. Hatta krize bazı kişiler sebep olduysa o kişilerden uzaklaştırmalıyız. Daha sonra rahat bir yere oturtmalıyız. Kriz devam ediyorsa ilaç takviyesi ile uyumaya ikna etmeliyiz. Eğer kişi krizi evde geçiyorsa elini yüzünü yıkamalıyız. Gerekiyorsa duş almasını sağlamalıyız. Kriz çok şiddetli seyrediyorsa doktora başvurmalıyız. Gerekiyorsa da ilerleyen zamanda psikolojik destek almalıyız.

Kriz sırasında bayılma ve kusma olduysa bu kişinin baş ve çene kısmında yukarı yöntemi kullanılarak, hava yolunun açılması sağlanır.

Ambulans gelene kadar kişinin gözlem altında tutulup havasız kalmamasına özen göstermeliyiz. Hastanın gözünde gözlük varsa çıkarmalıyız. İki bacağı düz gelecek şekilde uzatmalıyız.

Kollarını yana doğru açmalı ve dirsekten yukarı bölümü katlamalı. Ayrıca hastayı kendimize doğru çevirmeli üst bacağı dizden kıvırmalıyız.