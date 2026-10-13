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Dünya Sınavda akıllı gözlüklü kopya skandalı!
Dünya

Sınavda akıllı gözlüklü kopya skandalı!

Yeniakit Publisher
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Sınavda akıllı gözlüklü kopya skandalı!

Güney Kore’de üniversiteye giriş sınavına giren 2 kişi, yapay zeka destekli akıllı gözlükle kopya çekmeye çalışırken yakalandı.

Yonhap'ın konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı haberine göre, başkent Seul'ün batısındaki Yonsei Üniversitesinde sınava giren bir öğrenci, sınav öncesi taktığı optik gözlüğü sınav esnasında yapay zeka destekli gözlükle değiştirdi.

Sınav gözetmenlerinin durumu fark etmesi üzerine öğrenci durumu itiraf etti. Üniversite yönetimi, öğrenciye karşı atılacak adımları halen görüşüyor.

Ayrıca Seul Üniversitesinde de bir diğer öğrenci, giriş sınavı esnasında yapay zeka destekli gözlük taktı.

Durumun fark edilmesi üzerine öğrenci sınav salonundan dışarı çıkarıldı ve bu kişinin gelecek 3 yıl boyunca üniversitenin sınavına girmesi yasaklandı.

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