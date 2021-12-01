Sinan Ulutürk kimdir? Sinan Ulutürk kaç yaşında?

Eşinden 500 bin lira tazminat isteyen Leyla Süleymanova, “Şiddet, kötü muamele, hakaret ve aldatma da eklenince evlilik benim için çekilmez bir hal aldı. Eşim sürekli, ‘Suratını dağıtmak benim bir yumruğuma bakar’ şeklinde korkutarak beni baskı altına almıştır” dedi. Leyla Süleymanova’nın boşanma davası devam ederken Sinan Ulutürk başka bir mahkemede karşı boşanma davası açtı. Peki Sinan Ulutürk kimdir? Sinan Ulutürk ne iş yapıyor?

Sinan Ulutürk kimdir?

Toki Atakent Lisesi’nden mezun olan Sinan Ulutürk üç kez dünya şampiyonluğu yaşayan Halis Avşar tarafından yetiştirilmiş boksördür. Boks sporunda bir çok defa derece sahibi olan Sinan Ulutürk Kickboks K1’de uluslararası şampiyonluk yaşamıştır. Olimpiyat elemelerinde ise finale kadar yükselmiştir. Yaşantısını İstanbul’da sürdürmekte, aslen Kars’lıdır.