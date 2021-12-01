  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi Sinan Ulutürk kimdir? Sinan Ulutürk kaç yaşında?
Biyografi

Sinan Ulutürk kimdir? Sinan Ulutürk kaç yaşında?

Sinan Ulutürk ile eşi eski spiker Leyla Süleymanova yine gündemde. Sinan Ulutürk’ün Aleyna Tilki ile evleneceğini iddiaları sonrası Sinan Ulutürk kimdir? Sinan Ulutürk kaç yaşında? Sinan Ulutürk ne iş yapıyor? soruları en çok arananlar listesinde üst sıralarda yerini aldı. İşte Sinan Ulutürk hayatı.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 08:50:00 - 2021-12-01 08:50:53
Sinan Ulutürk kimdir? Sinan Ulutürk kaç yaşında?

Eşinden 500 bin lira tazminat isteyen Leyla Süleymanova, “Şiddet, kötü muamele, hakaret ve aldatma da eklenince evlilik benim için çekilmez bir hal aldı. Eşim sürekli, ‘Suratını dağıtmak benim bir yumruğuma bakar’ şeklinde korkutarak beni baskı altına almıştır” dedi. Leyla Süleymanova’nın boşanma davası devam ederken Sinan Ulutürk başka bir mahkemede karşı boşanma davası açtı. Peki Sinan Ulutürk kimdir? Sinan Ulutürk ne iş yapıyor?

Sinan Ulutürk kimdir?

Toki Atakent Lisesi’nden mezun olan Sinan Ulutürk üç kez dünya şampiyonluğu yaşayan Halis Avşar tarafından yetiştirilmiş boksördür. Boks sporunda bir çok defa derece sahibi olan Sinan Ulutürk Kickboks K1’de uluslararası şampiyonluk yaşamıştır. Olimpiyat elemelerinde ise finale kadar yükselmiştir. Yaşantısını İstanbul’da sürdürmekte, aslen Kars’lıdır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ticaret İl Müdürlüğü ve fırıncılar isyan ettirdi!
Ekonomi

Ticaret İl Müdürlüğü ve fırıncılar isyan ettirdi! "Burası farklı bir cumhuriyet mi 12.5 lira istiyorsun?"

Edirne'de, ekmeğe zam talebini değerlendirmeye almadığı gerekçesiyle Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt ile fırı..
Sofranızdan eksik etmeyin! İşte çavdar ekmeğinin bilinmeyen 5 faydası
Sağlık

Sofranızdan eksik etmeyin! İşte çavdar ekmeğinin bilinmeyen 5 faydası

Çavdar ekmeği son yıllarda ülkemizde epey popüler oldu. Yüzyıllar boyunca "fakir unu" olarak sayılan çavdarın faydaları ise saymakla bitmiyo..
MI6'nın şefinden Çin uyarısı
Dünya

MI6'nın şefinden Çin uyarısı

MI6'nın şefi Richard Moore, Çin'in verilere karşı olan ilgisini artırdığını belirterek, önlem alınması gerektiğini söyledi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay