Selami Şahin'in oğlunun sağlık durumu nasıl? Emirhan Şahin sağlığı nasıl?
Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin trafik kazası geçirdi ve hastanede tedavi altında. Pek çok kişi ise Emirhan Şahin'in sağlık durumunu araştırıyor. Peki, Emirhan Şahin kim?
Sanatçı Selami Şahin’in oğlu Emirhan Şahin trafik kazası geçirdi. Emirhan Şahin’in sağlık durumu ise merak ediliyor.
Selami Şahin'in oğlunun sağlık durumu nasıl? Emirhan Şahin sağlığı nasıl?
Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin'in bulunduğu araç bir kamyonete arkadan çarptı. Manisa'da gerçekleşen kazada dört kişi tedavi altına alındı.
İstanbul'dan İzmir yönüne giden Kürşat Ö. (41) yönetimindeki 34 ET 3131 plakalı minibüs, aynı yöne giden Mazlum S. (42) yönetimindeki 16 AOH 177 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
Savrulup bariyere çarpan araçlardan, kamyonet devrildi. Minibüs sürücüsü Kürşat Ö. ile yolculardan şarkıcı Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin, Celal Gökhan Güldal (46) ve Andreas Rangavis (47) yaralandı.
Manisa Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Emirhan Şahin'e, göğüs tüpü takıldığı ve genel cerrahi servisinde gözetim altında olduğu, ayak bileğinde kırık olan Celal Gökhan Güldal'ın da ameliyata alınacağı bildirildi.
Emirhan Şahin kimdir?
Emirhan Şahin 1987 yılında dünyaya geldi. Emirhan Şahin babasının menajerliğini yapıyor.