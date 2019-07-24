0553 313 94 23

Sel felaketinde 3 yakınını kaybeden aile dere yatağında iki kaybını daha arıyor

Düzce’de meydana gelen sel felaketinde sel sularında kapılarak kaybolan 4 yakınından 3’ünün cenazesini bulan acılı aile, dere yatağında ellerinde sopalar ile her taşın altına bakarak kayıp iki yakınını bulmaya çalışıyor.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:24
Sel felaketinde 3 yakınını kaybeden aile dere yatağında iki kaybını daha arıyor

Düzce’de meydana gelen sel felaketinde sel sularında kapılarak kaybolan 4 yakınından 3’ünün cenazesini bulan acılı aile, dere yatağında ellerinde sopalar ile her taşın altına bakarak kayıp iki yakınını bulmaya çalışıyor.



Düzce’de meydana gelen sel felaketinde sel sularına kapılan 7 kişi kaybolurken, arama çalışmaları sonrasında 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Selde Esmahanım köyünde hayatlarını kaybeden kız kardeşleri Nilgün Kaplan ve yeğenleri Sanem ile Funda Kaplan’ı defneden, Er ailesinin üç bireyi Kıran deresi yatağında ellerinde sopalar ile halen kayıp olan yeğenleri 7 yaşındaki Sinem Kaplan ve 3 yaşındaki akrabaları Kağan Töngel’i bulmak için mücadele ediyor. Selin en fazla hasar verdiği yerlerden biri olan ve yakınlarını kaybettikleri Esmahanım köyü Kıran Deresi yatağında arama çalışmalarını sürdüren Recep, Ergün ve Ersin Er kardeşler, arama çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söylediler.



“Yürüyerek sopalarla göz temasları ile aramalarımıza devam ediyoruz”


Selin ilk gününden beri arama çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Recep Er, “Yaklaşık 7 günden beri buradayız. Arama ekipleri ile birlikte çalışmalar devam ediyor. Bunun mücadelesini veriyoruz burada. Devlette burada onun mücadelesini veriyor. Hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Çok acı kaybımız var. Kelimenin son noktası. 4 kaybımız var. Şu an üçünün cansız bedenlerine ulaştık. Mekanları belli oldu en azından yerleri belli oldu. Yüreğimize biraz olsun soğuk sular indi. Artık ölülerimize sevinir hale geldik. Diğer taraftan da akrabası 3 yaşlarında bir erkek çocuğu kayıp. Rabbim onu da bulmayı nasip eder inşallah. Birde bizim kızımız var. İkizlerden bir tanesi, Sinem. Jandarma olsun, emniyet ekipleri olsun, sağdan soldan arkalarından yürüyerek sopalarla göz temasları ile aramalarımıza devam ediyoruz. Çalışmaların artık sonlarına geldik. Allah’ım; inşallah Sinem’i ve diğer amcasının çocuğunu bulmayı nasip eder” dedi.



“Onları da inşallah bulacağız”


Canla başla aramaları sürdürdüklerini ifade eden Ergün Er ise, “Burada çok büyük bir felaket yaşandı. Burada insanlara, herkese teşekkür ediyoruz. Bu kayıpların bulunması için herkes mücadelesini sürdürüyor. Kolay değil kardeşimizi kaybettik. 4 tane yeğenimiz var. Birisi Allah’ın vermiş olduğu nimetle ağaçlara takılarak son anda kendisini kurtardı. 3 tane yeğenimiz ise kayıptı. 2 tanesini ve kardeşimi bulduk. Şimdi bir tane yeğenimiz kaldı. Birde amcasının ufak çocuğu kaldı. Onları da inşallah bulacağız” diye konuştu.



“6 gündür buradayız gerekirse ölene kadar da kalırız”


Yakınlarını bulana kadar arama çalışmalarını sürdüreceklerini anlatan Ersin Er de, “2 tane melek var burada, canlarımız var. Devletimiz burada canları çıkartmak için çalışıyor. 6 gündür buradayız, gerekirse yüzyılda kalırız, ölene kadar da kalırız. Bu canlar yalnızca bizim değil. Bütün milletin canları. Bizim buradaki amacımız canlarımızı çıkartmak. Başka amacımız yok. Allah izin verirse, annesinin kardeşlerinin yanında gömeceğiz. Bulacağız. Amacımız dualarımız bunun için” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Söke’de gazeteciler Atatürk Anıtı’na çelenk sundu
    1. Söke’de gazeteciler Atatürk Anıtı’na..
    2. Belediye’nin yaz kurslarına büyük ilgi
    3. "Uygur Türklerine özel bir statü..
    4. Dijital Türkiye'de yeni dönem hedefi..
    5. Bir milyon lego kullanılarak yapıldı!..
    6. Milli Eğitim Bakanı Selçuk Siirt'te..
    7. AK Parti’den Doğanşehir’e ziyaret
    8. Başkan Arslan’dan Kılıçdaroğlu’na..
    9. Düzce afet bölgesi ilan edildi
    10. Gaziantep için ’Harekete geçme zamanı’
    11. Avcı’dan Basın Bayramı mesajı
    12. Samsun’da otobüslerde “kara kutu”..
    13. Sudan Yemen’deki askerlerinin bir..
    14. İskilip’te polis aracına silahlı..
    15. Büyükşehir Belediyesi’nden İnceler..
    16. Kritik görüşme sonrası ABD..
    17. Türkiye Gastronomi Köyü Projesi hayata..
    18. Altının kilogramı 262 bin 200 liraya..
    19. Edremit hizmette şaha kalktı
    20. Fransa’da uçak kazası: 2 ölü
    21. Pamukkale’de gençlerin ulaşımda..
    22. Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı,..
    23. Düzce "afet bölgesi" ilan edildi
    24. Denizlispor, Zeki Yavru’yu transfer..
    25. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu,..
    26. Trafikteki not, ödül olarak bisiklet..
    27. Duyarsız sürücüler drone ile belirlendi
    28. Van’da “İl Koordinasyon Kurulu”..
    29. İngiltere’de başbakanlık görevinden..
    30. Başkan Yılmaz, Basın Bayramında..
    Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak
    Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?