Sarı şeytan Trump’a İspanyol şamarı! ABD savaş uçaklarına hava sahası kapatıldı

İslam coğrafyasını kan gölüne çeviren ABD'nin Siyonist uşağı Sarı Şeytan Donald Trump, Avrupa’da beklemediği bir duvarla karşılaştı! İspanya hükümeti, İran’daki mazlum halkın üzerine bomba yağdıran ABD savaş uçaklarına hava sahasını kapatma kararı aldı.

İran’a yönelik kalleş saldırılarda İsrail ile suç ortaklığı yapan ABD, İspanya’nın onurlu duruşuyla sarsıldı. El Pais gazetesinin duyurduğu ve resmi kaynaklarca teyit edilen habere göre; Madrid yönetimi, kendi topraklarını ve hava sahasını "kanlı operasyonların" lojistik merkezi haline getirmeyi reddetti.  

İspanya hükümeti, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına katılan ABD uçaklarına hava sahasını kapatma kararı verdi.

İlk El Pais gazetesinde çıkan daha sonra İspanya resmi haber ajansı EFE'nin Savunma Bakanlığı kaynaklarına doğrulatarak verdiği haberde, daha önce ABD uçaklarının Rota (Cadiz) ve Moron de la Frontera (Sevilya) deniz ve hava üslerini kullanmasını yasaklayan İspanya hükümetinin ayrıca Avrupa ülkelerinde konuşlanmış ABD uçaklarına İspanyol hava sahasını kapattığı belirtildi.

Haberde, "savaşa hayır" duruşunda kararlılık gösteren İspanya hükümetinin, hava sahasını ABD savaş uçaklarına kapatarak yeni bir adım attığı ifade edildi.

El Pais gazetesinin haberinde, İspanya hükümetinin kararının ardından ABD yönetiminin Madrid ile istişarede bulunarak Moron de la Frontera'ya B-52 ve B-1 bombardıman uçakları konuşlandırma planından vazgeçtiği ileri sürüldü.

Haberde, İspanya'nın hava sahasını kapatma kararının tek istisnasının acil durumlar olduğu, bu koşullarda ABD uçakların geçişine veya inişine izin verileceği iddia edildi.

Ayrıca, ABD uçaklarının İran'dan geri dönüşlerinde İspanya hava sahasına girmeden, Cebelitarık Boğazı'ndan (İngiltere'ye bağlı) geçtikleri belirtildi.

İspanya'nın Rota ve Moron de la Frontera deniz ve hava üslerinin kullanımına izin vermeyi reddetmesi, iki ülke arasındaki kriz yaratmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, birçok kez İspanya'yı eleştirmiş ve ticari ilişkileri kesmekle tehdit etmişti.

Neco

Hiç bir müslüman ülkenin yapamadığını İspanya yapıyor.helal olsun

Mesut Sarp

Hava sahamızı bizde kapatabiliriz. İspanya'da bizim gibi NATO uyesi üstelik Hristiyan bir ülke neden biz Müslüman bir ülke olarak kuzu kuzu oturup seyrediyoruz siyonist İsrail ve onun yardakçısı ABD yi
