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Şaphaneliler ’Bahar Şenliği’nde buluştu

Kütahya’nın Şaphane ilçesinden olup İzmir’de yaşayan vatandaşlar, Bornova’daki Bahar Şenliği’nde buluştu.

30 Nisan 2019 Salı 10:26
Şaphaneliler ’Bahar Şenliği’nde buluştu

Kütahya’nın Şaphane ilçesinden olup İzmir’de yaşayan vatandaşlar, Bornova’daki Bahar Şenliği’nde buluştu.


İzmir de yaklaşık 12 binŞaphaneli’nin yaşadığını ancak birbirlerini tanışıp bir arada olamadıklarını belirten Bahar Şenliği etkinliği planlayıcısı Levent Dalkılıç, ’’Bir atılım yapıp bir ilki başardık. İzmir’de yaşayan Şaphanelilerle bir sivil toplum örgütü Dernek kurmaya karar verdik. Bugün de bu işin başlangıcı bir bahar şenliği adı altında etkinlik düzenledik. Şaphanelilere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Bölgesi Kütahyalılar Federasyonu Başkan ve yöneticileri, Şaphane Belediyesi Başkan Yardımcısı ve meclis üyeleride katıldı’’ dedi.


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ’Bahar Şenliği’nde yaptığı konuşmada, Kütahya anılarını çocukluk yıllarını hatırladığını ve halen halasının Kütahya’da yaşadığını ifade etti.


Ege Bölgesi Kütahyalılar Federasyon Başkanı Ufuk Aksoy, ’’Bugün 2 ay önce bizimle irtibata geçen sayın Levent Dalkılıç arkadaşımızı huzurlarınızda tebrik ediyor bu başarılı çalışmalarının devamını diliyorum. Her zaman yanında olacağız. Birlik ve beraberliğin gücüne inanmış tüm hemşehrilerimi kutluyorum’’ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 10:26
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