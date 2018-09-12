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Şanlıurfalı Türk kızı İsrail'de silah altına alındı!

Çifte pasaport sahibi Şanlıurfalı bir Türk kızı, Türkiye ile İsrail arasında yapılan anlaşma sonucu İsrail ordusunda zorunlu askerlik yapıyor.

12 Eylül 2018 Çarşamba 10:46
Şanlıurfalı Türk kızı İsrail'de silah altına alındı!

Türkiye’de bedelli askerlik uygulaması gündemdeyken hem Türk hem de İsrail vatandaşlığı sahibi olan kadınların İsrail’de zorunlu askerlik yaptığı ortaya çıktı. İki ülke arasındaki anlaşmaya göre çifte vatandaş olanlar istediği ülkede askerlik yapabiliyor. Ancak Türkiye’de kadınlar askere alınmadığı için çifte vatandaş olan kadınlar İsrail’de zorunlu olarak askerlik yapıyor.

FAAL OLARAK GÖREV ALIYOR

Vatan gazetesinin haberine göre; İşte İsrail Ordusu’nda (IDF) zorunlu olarak silah altına alınan çifte vatandaşlardan biri de Şanlıurfalı Sabiha İrem Çevik. Halfeti doğumlu olan ve İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki meşhur liman bölgesi Yafa’da yaşadığı öğrenilen Çevik, 2017’de silah altına alındı. 28 Temmuz 2019’da tezkeresini alacak olan Sabiha İrem Çevik, aynı zamanda İsrail Ordusu’nun düzenlediği operasyonlarda faal olarak görev alıyor.

HAMAS PAYLAŞIMI SONRASI HESAPLARINI KAPATTI

Son olarak 29 Ağustos’ta İsrail Ordusu’nun Gazze’ye düzenlediği operasyonda görev alan Çevik, bunu sosyal medya hesabından "Gazze’den Hamas’ı temizlemek için operasyon başlatıldı. Birliklerimiz 5 km. içeri girdi" diye paylaştı. Operasyon sırasında canlı yayın yapan Çevik, bu görüntüler nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Sabiha İrem Çevik özellikle Gazze operasyonuyla ilgili kendisine yönelen küfürlerin ardından sosyal medya hesaplarını kapattı.

ERKEKLERE 3 YIL, KADINLARA 2 YIL

Çifte pasaport sahibi kadınlar mecburen İsrail'de silah altına alınırken, erkekler ise bedelli askerlik uygulaması ve askerlik süresinin İsrail’e göre çok kısa olması nedeniyle askerlik hizmeti için genelde Türkiye’yi tercih ediyor. İsrail Ordusu’nda bir erkek 3 yıl askerlik yaparken, Türkiye’de bu süre öğrenim durumuna göre 6 ile 12 ay arasında değişiyor. Bedelli askerlikten faydalanan çifte vatandaş erkekler yine İsrail Ordusu’na katılmazken kadınların böyle bir imkanı olmadığı için 2 yıl zorunlu asker olarak silah altına alınıyorlar. Çifte vatandaş olan şarkıcı Linet’de aynı sebeple bir süre İsrail’de zorunlu askerlik yapmak durumunda kalmıştı.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 10:46
  1. Şanlıurfa
  2. İsrail vatandaşlığı
  3. İşte İsrail Ordusu
  4. Tel Aviv
  5. Sabiha İrem Çevik
  6. Gazze
  7. İsrail Ordusu

YORUM YAZ

  • hayrihayri22 dk önce
    Arkadas ne urfalisi ne kürdü ne türkü kadin resmen askerlik yaptigi o ülkenin vatandasi... muhetmelen anasi yada babasi musevi... gercek musevi ola bilmek icin annenin musevi olmasi sart yani muhtemelen anasi musevi... musevilik --> cocuga anne ile gecer...!! türk kiziymis yok artik ona bakarsan kenan evrende tük... inönüde türk... gezide olaylarina karisanlarda türk,... fetönün pesinden gidenlerde türk... aga türklük diye birsey kalmadi... yani türklüge verdigimiz anlami kalmadi.... müslümanmisin Arkadas ne urfalisi ne kürdü ne türkü kadin resmen askerlik yaptigi o ülkenin vatandasi... muhetmelen anasi yada babasi musevi... gercek musevi ola bilmek icin annenin musevi olmasi sart yani muhtemelen anasi musevi... musevilik --> cocuga anne ile gecer...!! türk kiziymis yok artik ona bakarsan kenan evrende tük... inönüde türk... gezide olaylarina karisanlarda türk,... fetönün pesinden gidenlerde türk... aga türklük diye birsey kalmadi... yani türklüge verdigimiz anlami kalmadi.... müslümanmisin degilmisin? müslümanlar bir IRK (ehli sünnet üzere) , gayri müslimler bir IRK bunu yavas yavas kafamisa soksak iyi ederiz... Küfürün tek millet oldugu asikar... müminlerinde tek millet oldugu göz ardi edilmemeli!!! unutulmamali!!!
  • Şeref KazanŞeref Kazan55 dk önce
    Ülkemizde yaşıyan gizlenmiş yahudiler o kadarçokki defolup gitmeliler
  • eminemin1 sa önce
    Ne ilginç bir ülkeyiz! "işgalci, soykırımcı, bebek katili" israile asker yetiştirip gönderiyoruz! Hamas ifşa etmese kimsenin ruhu da duymayacak! kamalistlik girdabındaki sistemden zaten ilkeli ve tutarlı bir duruş beklemiyorum şahsen!!! sistem çürük.
  • saddisaddi1 sa önce
    bakalım müslümana silah mı doğrıltacak yoksa yanındaki israil köpeği askeri anlından vurup şanlı tarihe mi geçecek? Ne rezil bir duırum. İsrailde asker olmak kadar aşağılıkbir durum yoktuır.
  • yazıYORUMyazıYORUM1 sa önce
    Türk kızı mı???bariz yahudi işte ne Türkü ne Kürdü, yahudinin Kürdü Türk ü mü olur. Yarın bir gün İsraille savaş çıksa bu kevaşeler Türk ordusuna kurşun sıkacak işte!
  • tuğrultuğrul1 sa önce
    Nesebi, kanı, sütü bozuksa Siyonist zalimlerinin eğittiği iyi bir terörist olup çıkar.
  • oğuzhanoğuzhan1 sa önce
    müslümanı katletmek için gittiyse çıkarın vatandaşlıktan
  • MUSTAFAMUSTAFA1 sa önce
    KENDİ İSTEKLERİ İLE ASKERLİK YAPIYORLA ORADA. BUNU BİLE BİLE ORADA ÇİFTE VATANDAŞ OLUYOR
  • maraşlımaraşlı1 sa önce
    Eeee ne demişler gavurun ekmeğinin yiyen gavurun kılıcını sallar , veyahut gavurun davulunu taşıyan gavurun tokmağını çalar
  • engineerengineer1 sa önce
    israille Türkiye ne de güzel anlaşırlarmış meğer.
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