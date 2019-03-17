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Samsun'da düğünde bıçaklı kavga: 1 ölü

Samsun'un Asarcık ilçesinde, düğünde çıkan bıçaklı kavgada damadın annesinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

17 Mart 2019 Pazar 13:00
Samsun'da düğünde bıçaklı kavga: 1 ölü

Samsun'un Asarcık ilçesinde, düğünde çıkan bıçaklı kavgada damadın annesinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İddiaya göre, MHP Asarcık İlçe Başkanı Hasan Demirci'nin oğlu Adem Demirci'nin bir düğün salonundaki düğününde, "istek parçası" nedeniyle iki grup arasında kavga çıktı.

Kavgayı ayırmak için müdahale eden damat Adem Demirci'yi gören anne Satı Demirci, oğlunun yanına gittiği sırada gruptakilerden biri tarafından bıçakla yaralandı.

Anne Demirci, haber verilmesi üzerine salona gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kavak Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan şüpheli G.S. ile bu kişiyi götüren adı henüz öğrenilemeyen minibüsün sürücüsü, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Samsun'da yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Kavak Adliyesi'ne sevk edildi.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 13:00
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