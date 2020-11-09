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Kadın - Aile Saçların genç yaşta beyazlama sebepleri
Kadın - Aile

Saçların genç yaşta beyazlama sebepleri

Saçlar neden erken yaşta beyazlıyor? | Etrafınızı şöyle bir göz attığınızda yalnızca ileri yaşlardakilerin değil gençlerde de bolca beyaz saça rastladığınızı fark edeceksiniz. Peki, saçlar neden erken yaşta beyazlar? | Saç beyazlaması genetik mi? | Stres saç beyazlamasında etkili mi? | Saçların erken beyazlamaması için neler yapılır?

Yeniakit Publisher
2020-11-09 00:29:00 -
Saçların genç yaşta beyazlama sebepleri

Saçlar neden beyazlar? | Aldığımız her yaşla birlikte cildimizde ve saçlarımızda birçok değişikliğin yaşanması son derece normal. Ancak daha lise sıralarında saçları beyazlayanların olduğunu gördüğünüzde şaşırıyor olabilirsiniz. Bu tablo ise bize saçların beyazlamasının yalnızca yaşın ilerlemesinden kaynaklanmadığını gösteriyor. Peki, saçlar neden erken yaşta beyazlar?

Saçların genç yaşta beyazlama sebepleri

Genellikle ileri yaşlardaki büyüklerimizin saçlarında yoğun şekilde beyazların olduğunu fark ederiz. Ancak erken yaşlardan itibaren saçlarına aklar düşenlerin sayısı da bir hayli fazla. Saçların genç yaşta beyazlamasının arkasında ise yalnızca genetik faktörler bulunmuyor.

Stres faktörünü ortadan kaldırmak şart

Saçların erkenden beyazlamasının en önemli sebebi stres. Aslına bakılırsa stres çağımızın hastalığı. Stresli kişilerde pek çok hastalıkların oluştuğu biliniyor. Bu sebeple uzmanlar stresten mümkün olduğunca uzak kalınmasını, yapılabilecek aktivitelerle günlük hayatın stresinden uzaklaşılmasını öneriyor.

B12 eksikliğine dikkat

B12 eksikliği bulunan kişilerde saçlar erkenden beyazlayabiliyor. Uzamanlar B12 eksikliğinin saç beyazlamasının yanı sıra saçlarda incelme ve dökülmeye yol açtığını da ifade ediyor. B12 eksikliğiniz varsa doktorunuz sizin için gerekli takviyeleri önerecektir. Ayrıca B12 eksikliği yaşamamak için günlük beslenme programınıza yumurta, et, balık gibi yiyecekleri eklemeniz son derece önemli.

Tiroid problemleri

Uzmanlar bazı kişilerin saçlarındaki erken yaştaki beyazlamanın sorumlusunun tiroid bezleri olabileceğini vurguluyor.

Her şeyin fazlası zarar

Saçlarınızın daha bakımlı ve dolgun görünmesini arzu ediyor olabilirsiniz. Ancak bu tip işlemler için tercih ettiğiniz kimyasalların pek çoğu saçlarınıza uzun vadede zarar veriyor. Şampuanlar, boyalar, açıcılar saçlarınızın erkenden beyazlamasına yol açabilir.

Sağlıklı beslenme önemli

Vücudunuzun sağlıklı olabilmesi için su tüketimine ve sağlıklı beslenmeye özen göstermeniz son derece önemli. Sağlıksız, karbonhidrat yönünden zengin gıdalarla beslenenlerde saçların daha erken yaşlarda beyazladığı uzmanlarca belirtiliyor.

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