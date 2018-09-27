Saç kaşıntısına ne iyi gelir?

SAÇ DERİSİ NEDEN KAŞINIR?

Günlük hayatta sıkça karşılaşılan sorunlardan biri olan kafa kaşıntısı, sağlığın yanı sıra sosyal hayatı da olumsuz yönde etkileyen bir durumdur. Saç derisinin sürekli olarak kaşınması, sosyal hayatta utanç verici bir hal alabilir. Ancak pek çok kişi ciddi bir durum olmadığını düşünerek bu konuda ihmalkar davranır. Ancak saç derisinde hissedilen kaşıntı birçok nedene bağlı olarak meydana gelebilir.

Saç derisinde meydana gelen kaşıntı, yetersiz hijyen nedeniyle oluşabileceği gibi kullanılan bakım ürünlerden kaynaklı da olabilir. Pek çok nedene bağlı olarak oluşan kafa kaşıntısı, birçok sağlık sorununun habercisi niteliğinde de olabilir. Buna bağlı olarak şunu söyleyebiliriz ki; sedef hastalığından egzamaya ve saç bitine kadar pek çok durum karşısında saç derisinde sürekli kaşınma hissi söz konusu olabilir.

Yetersiz Hijyen

Saç derisindeki kaşıntının temel nedenlerinden biri yetersiz hijyendir. Hijyene çok fazla dikkat edilmemesiyle birlikte kullanılan şampuan ve benzeri ürünler de kaşıntıya yol açabilir. Kullanılan şampuan veya saç kreminin yeterince durulanmamasından kaynaklı olarak saç derisinde kalması durumunda kaşıntı meydana gelebilir. Saç derisinin yanlış yıkanması veya temizlenmesi durumunda kaşıntının yanı sıra pul pul dökülme ve kepek problemi de meydana gelir. Bu nedenle kaşıntı ve kepeğe neden olan kozmetik ürünlerin kullanımından kaçınılmalıdır.

Enfeksiyon Hastalıkları

Saç derisinde kaşıntıya neden olan durumlardan bir diğeri ise deri hastalıklarıdır. Deriyi doğrudan etkileyen hastalıklar saç derisinde kaşıntıya neden olabilir. Özellikle kızamık, su çiçeği, kızıl hastalığı, egzama ve sedef gibi hastalıklar yüz ve kafa bölgesinde lezyonlara neden olabilir. Bu hastalıklar nedeniyle oluşan lezyonlar kafa kaşıntısının nedenleri arasında yer alır. Ayrıca enfeksiyon hastalıkları kategorisinde yer alan mantar da baş bölgesinde kaşıntılara neden olabilir.

Stres

Vücut sağlığını olumsuz yönde etkileyen stres, kafa kaşıntısı ve kepek gibi sorunların oluşumunda da etkili bir rol oynamaktadır. Sıkıntı, üzüntü, depresyon ve iş stresi gibi durumlar karşısında saç derisinde kaşıntı meydana gelebilir.

Alerji

Vücutta meydana gelen kaşıntıların temel nedenlerinden biri olan alerji, baş bölgesi başta olmak üzere vücudun çeşitli bölgelerinde kaşıntıya yol açabilir. Özellikle tüketilen besinlere bağlı olarak oluşan alerjik durumlarda yüz bölgesinde ve saç derisinde kaşıntı meydana gelebilir. Alerjiye bağlı kaşıntılar birkaç gün devam ettikten sonra kendiliğinden geçmektedir.

Mevsimsel Faktörler

Saç derisinde oluşan kaşıntıların büyük çoğunluğu yaz döneminde görülmektedir. Sıcak ve nemli havanın etkisiyle ortaya çıkan ter, kaşıntı probleminin artmasına neden olur. Özellikle nem, saç derisinin kaşınmasında başlıca etkendir.

SAÇ DERİSİ KAŞINTISININ DİĞER NEDENLERİ

Kepek

Konak

Baş biti

Sedef hastalığı

Stres ve anksiyete

Güneş yanığı

Lupus hastalığı

Hipotiroidi

Mantar enfeksiyonu

Egzama

Çok fazla saç yıkamak

Aşırı sıcak suyla saç yıkama

Aşırı yağlanma

SAÇ DERİSİ KAŞINTISI NASIL GEÇER?

Saç derinizdeki kaşıntıdan şikayetçiyseniz öncelikle kaşıntının nedenini belirlemelisiniz. Ardından ise bu kaşıntıya neden olan unsurları ortadan kaldırmalısınız. Kaşıntı ve kepeğe neden olan şampuan veya saç bakım ürünlerini kullanmaktan kaçınmanızı öneririz. Ayrıca saçınızı iyice durulamalı ve saçınızı yıkarken çok sıcak su kullanmamalısınız. Aksi halde saçınızı aşırı sıcak su ile yıkamanız kaşıntıya neden olabilir.

Saç derisi kaşıntısı tedavisinin olmazsa olmazlarından biri aloe veradır. Aktar veya eczanelerden kolayca temin edebileceğiniz aloe verayı sıvı veya jel olarak satın alabilirsiniz. Aloe verayı saçınıza sürdükten sonra 10 dakika bekletmeniz ve sonrasında durulamanız yeterli olacaktır.

Kaşıntının nedeni alerji kaynaklı ise öncelikle doktora başvurmalı ve detaylı bir alerji testi yaptırmalısınız. Aksi halde doktora danışmadan uygulacağınız tedavi yöntemleri ile kaşıntının artmasına veya başka sorunların ortaya çıkmasına neden olabilirsiniz.

Elma sirkesinin faydaları hemen hemen herkes tarafından bilinmektedir. Duş sırasında durulanma suyunuza bir miktar elma sirkesi ekleyerek saçlarınızın kepek ve kaşıntı hissinden kurtulabilirsiniz. Ayrıca elma sirkesi saçlarınızın daha yumuşak ve parlak olmasını sağlar. Elma sirkesine alternatif olarak maden suyu kullanabilirsiniz. Durulama suyuna ekleyeceğiniz maden suyu ile aynı etkiyi sağlayabilirsiniz. Ancak saçınıza maden suyu döktükten sonra saçınızı yeniden durulamanıza gerek yoktur.