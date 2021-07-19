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Sağlık Rus uzman: Bulaşıcı varyantlar ilk çıkanları yok ediyor
Sağlık

Rus uzman: Bulaşıcı varyantlar ilk çıkanları yok ediyor

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’na (Rospotrebnadzor) bağlı Yekaterinburg kentindeki Vektor Bilim Merkezi Başkanı Aleksandr Semenov, koronavirüsün bulaşıcı varyantlarının diğerlerini yerinden ettiğini ve arttığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 06:00:00 -
Rus uzman: Bulaşıcı varyantlar ilk çıkanları yok ediyor

Rospotrebnadzor’a bağlı Yekaterinburg’daki Vektor Bilim Merkezi Başkanı Aleksandr Semenov, koronavirüsün daha bulaşıcı varyantlarının geri kalanını yerinden ettiğini, fakat bunun Kovid-19 seyrinin şiddetinin artmasına neden olmadığını ifade etti.

Semenov, “Virüsün daha saldırgan varyantı ortaya çıkarsa, daha çok sayıda insana bulaşıyor, aynı zamanda virüsün diğer varyantları çoğalmıyor, daha yavaş yayılıyor ve sahneden çekiliyor. Ve bu kesinlikle doğal bir durum” diye konuştu.

Virüsün bulaşıcılığının arttıkça etkinliğinin de aynı oranda yükseldiğine dikkat çeken uzman, “Fakat aynı zamanda hastalık daha fazla şiddetlenmiyor. Sonuç olarak ideal bir parazit, sahibini öldürmeye çalışmaz” ifadelerini kullandı.

Mevsimsel soğuk algınlığına neden olan başka koronavirüs türlerinin de olduğunu hatırlatan Semenov, bu türlerin çok bulaşıcı olduklarını, fakat ölüm ya da ciddi hastalıklara yol açmadıklarını dile getirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Komitesi hafta içi Kovid-19 pandemisinin bitmekten çok uzak olduğunu açıkladı ve SARS-CoV-2 koronavirüsünün yeni, daha tehlikeli suşlarının ortaya çıktığı ve yayıldığı konusunda uyardı.

DSÖ, Kovid-19'un bugüne dek ortaya çıkan mutasyonları içinde 4'ünü ‘endişe verici’, 8'ini ‘izlenmesi gereken’ varyant olarak tanımladı. Örgüt, ‘Endişe Verici Varyant’ (VOC) olarak tanımladığı mutasyonların ‘virüsün bulaşıcılığını ve yayılma riskini artırabildiği, öldürücülüğünü veya hastalık belirtilerini değiştirebildiği, önleme ve kontrol tedbirlerinin etkinliğini azaltabildiği uyarısını yaptı.

‘Endişe Verici Varyant’ olarak belirlenen 4 türe Alfa, Beta, Gamma ve Delta; ‘İzlenmesi Gereken Varyant’ olarak kategorize edilen 8 türe ise Epsilon (2 varyant), Zeta, Eta, Teta, Iota, Kappa ve Lambda adları verildi.

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