Roman Abramovich, Türkiye'den futbol kulübü alacak!

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrasında İngiltere'de yaptırım uygulanan ve sahibi olduğu Premier Lig devi Chelsea'yi satma kararı alan Roman Abramovich, Türkiye'den yeni bir kulüp almaya karar verdi. İşte Rus milyarderin Süper Lig'den alacağı iddia edilen takım...

AB, ABD ve İngiltere'nin yanı sıra dünyanın pek çok ülkesinde yaptırımlara maruz kalan Abramovich için İngiliz ve İspanyol basınında çok ilginç iddialar ortaya atılmaya başlandı. Ünlü milyarderin bu süreçte iki kez Türkiye'yi ziyaret etmesi bomba haberlerin de ortaya atılmasına neden oldu.

İngiliz basını Rus oligarka ait iki mega yatın Türkiye'ye doğru yola çıktığını duyurdu. Karadağ'da bulunan Solaris isimli yatla, Cezayir açıklarında bulunan Eclipse isimli yatın İstanbul Boğazı'ndan geçerek Rusya'ya yol alacakları belirtildi.

GÖZTEPE'YE TALİP OLACAK

Haberde şu önemli ayrıntılara yer verildi: "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin uluslararası yaptırımlara katılmayacağını söyleyerek Batılı ülkelerden kaçmak isteyen oligarklar için güvenli bir bölge olduğu mesajını verdi. Ünlü Rus işadamı Roman Abramovich de Türkiye'de daha kalıcı işler yapmak için bir futbol takımı satın almayı planlıyor. Roman Abramovich'in 2003'teki Chelsea gibi 1950'lerden beri lig şampiyonluğu kazanmamış olan Göztepe Spor Kulübü için teklif verebileceği tahmin ediliyor. Abramovich, Chelsea'nin satışından sonra bu konudaki planlarını yürürlüğe koyacak."

Chelsea futbol kulübünün satışı için teklif verme süresi dolarken, kulüp için üç resmi teklifin geldiği belirtildi. Reuters'ın haberine göre İngiliz müteahhit Nick Candy'nin liderlik ettiği konsorsiyum, Chicago Cubs'ın sahibi olan Ricketts ailesi ve Sir Martin Broughton ve Lord Sebastion Coe ikilisi resmi teklif veren taraflar oldu.

PORTEKİZ'E GİDEBİLİR

Portekiz basını Abramovich'in, Portekiz'e seyahat etmesi konusunda bir kısıtlama olmadığını duyurdu. Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva, Portekiz'in Rus oligark Abramovich'e karşı AB düzeyinde kararlaştırılan tüm yaptırımları uygulayacağını ancak vatandaş olduğu için ülkeye girişini yasaklayamayacağını söyledi.