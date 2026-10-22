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Ekonomi Resmi Gazete'de yayımlandı: TİGEM 2 bin 110 reforme küçükbaş satacak
Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı: TİGEM 2 bin 110 reforme küçükbaş satacak

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Resmi Gazete'de yayımlandı: TİGEM 2 bin 110 reforme küçükbaş satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 2 bin 110 reforme küçükbaş satışı için ihale açtı. İşte ihalenin ayrıntıları…

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre işletme, yetiştirdiği 2 bin 110 reforme küçükbaşı 13 parti halinde canlı ağırlıkları üzerinden açık artırma usulüyle satacak.

3 Kasım Salı saat 11.00'de işletmede yapılacak ihalede toplam muhammen tutar 29 milyon 906 bin 800 lira, geçici teminat tutarı da 1 milyon 495 bin 340 lira olarak belirlendi.

İhaleye ait şartname, TİGEM'in internet sitesinde (https://www.tigem.gov.tr) veya işletmede görülebilecek.

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