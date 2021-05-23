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Biyografi Remzi Gür kimdir? Remzi Gür nerelidir? Remzi Gür ne iş yapıyor?
Biyografi

Remzi Gür kimdir? Remzi Gür nerelidir? Remzi Gür ne iş yapıyor?

Remzi Gür aslen nereli? Remzi Gür kimdir? Sedat Peker’in son yayınladığı videoda Remzi Gür’ün de ismi geçmesiyle birlikte Remzi Gür’ün kim olduğu sorgulanıyor. Peki Remzi Gür kimdir? Remzi Gür nerelidir? Remzi Gür ne iş yapıyor? İşte Remzi Gür"ün hayatı, biyografisi, özgeçmişi.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 13:37:00 - 2021-05-23 13:45:30
Remzi Gür kimdir? Remzi Gür nerelidir? Remzi Gür ne iş yapıyor?

Remzi Gür 1.1.1949 tarihide Kastamonu’da dünyaya geldi. Ramsey markasıyla Gür, 1970'li yıllarda Londra'da kurduğu ve Türkiye'de fabrikaları ve Dublin'den Almatı'ya mağazaları bulunan bir giyim eşyası imalatı ve perakende işi yapmıştır. 2013 yılında Gür, Azerbaycan devlet petrol şirketi Socar ile ortak çalışarak Türkiye'de üç şirket kurdu. Gür ayrıca Gürmen başkanıdır.

Gür, Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası'nın başkanlığını yapıyor. Oğlu Ömer Gür, Ali Babacan'ın kayınpederi Didem Yurter ile evli; 2009'dan 2015'e kadar Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı.

Remzi Gür’ün eşi kim?

Remzi Gür’ün eşi Nevin Gür’dür.

Remzi Gür’ün kardeşleri 

Bilal Gür, Nihat Gür, Necati Gür

 

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