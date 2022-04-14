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Oruç Ramazanın kaçıncı günündeyiz 14 Nisan Perşembe |Bayram ne zaman bayrama ne kadar kaldı?
Oruç

Ramazanın kaçıncı günündeyiz 14 Nisan Perşembe |Bayram ne zaman bayrama ne kadar kaldı?

Mübarek ramazan ayı 2 Nisan’da başladı. Vatandaşlar ise bugün yani 14 Nisan Perşembe günü ramazanın kaçıncı gününün idrak edildiğini araştırmaya başladı. Peki, bugün ramazan ayının kaçıncı günü?

Yeniakit Publisher
2022-04-14 19:22:00 -
Ramazanın kaçıncı günündeyiz 14 Nisan Perşembe |Bayram ne zaman bayrama ne kadar kaldı?

Huzur ve bereketin ayı ramazan nisan ayıyla birlikte başladı…. 2 Nisan’da başlayan ramazanın kaçıncı gününün idrak edildiği merak ediliyor. 14 Nisan Perşembe günü ramazan ayının günü?

Ramazanın kaçıncı günündeyiz? Bayram ne zaman bayrama ne kadar kaldı?

14 Nisan Perşembe günü ramazan ayının 13.günü idrak ediliyor.

Kadir gecesi ne zaman? Kadir Gecesi nasıl tayin edilir?

Kadir gecesi 27 Nisan Çarşamba gecesi idrak edilecek. Kadir Gecesi Kur’an’da belirtildiğine göre, içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Kur’an, Ramazan ayında (Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir (Kadr, 97/1). Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivayetler vardır.

Zirr b. Hubeyş anlatıyor: “Ubey b. Ka’b’a; (r.a.) İbn Mes’ud’un, (r.a.) ‘Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse kadir gecesine tesadüf edebilir.’ sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: ‘Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah’a yemin olsun ki, kadir gecesi Ramazan ayındadır. Kadir gecesi; Resûlullah’ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan’ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınları gözü almayacak şekilde doğmasıdır’” (Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 179). Abdullah b. Ömer’den gelen bir rivayette Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VIII, 426) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir.

Kadir gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 179-180) genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan’ın son on gününün tek gecelerinde (Müslim, Sıyâm, 207) veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivayetler de vardır (Müslim, Sıyâm, 205-206). Dolayısıyla Ramazan’ın son gecelerini Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek gerekir.

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