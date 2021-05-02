Rachid Ghezzal kimdir? Ghezzal aslen nerelidir? Ghezzal kaç yaşında?

Rachid Ghezzal kimdir? Sezon başında Leicester City'den Beşiktaş'a kiralanan Rachid Ghezzal sergilediği performansla Süper Lig'e damga vuruyor. Beyaz TV'ye konuşan Korkmaz, Ghezzal'in transfer ediliş süreci ve sezon sonunda Leicester City'den bonservisinin alınıp alınmayacağına dair birçok konuda bilgi verdi. Korkmaz,”Rachid Ghezzal'ın Beşiktaş'ta kalmasını istemesinin en büyük sebeplerinden birisi Sergen Yalçın'dır. Çünkü onunla özgüven kazandı. Yaklaşık 3 senedir milli takıma gitmiyordu, gitti. Uzun süredir oynamıyordu, oynamaya başladı, kendisine özgüveni geldi. “ dedi. Peki Rachid Ghezzal kimdir, nerelidir?

Rachid Ghezzal kimdir?

Rachid Ghezzal, 9 Mayıs 1992'de Fransa'da dünyaya geldi. Futbola Lyon altyapısında başlayan Cezayir asıllı kanat oyuncusu 2017 yılında Monaco'ya bedelsiz olarak transfer oldu. 2017-2018 sezonunda toplam 35 karşılaşmaya çıkan ve 2 gol 4 asist, Ghezzal'ın yeni durağı Premier Lig oldu. 2018'de Mahrez'i 68 milyon euro'ya Manchester City'ye gönderen Leicester City, yıldız futbolcunun boşluğunu Ghezzal ile doldurdu ve bu transfer için Monaco'ya 14 milyon euro ödedi.

Premier Lig'de toplam 23 maçta forma giyen ve 3 gol kaydeden 28 yaşındaki futbolcu, beklentileri karşılayamadı ve sezon sonu Serie A ekibi Fiorentina'ya kiralandı. Fiorentina'da 21 maça çıkan, 1 gol atıp, 1 de asist yapan tecrübeli orta saha, Leicester'a geri döndü. İngiliz ekibi ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ghezzal'ın güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro. Profesyonel kariyerinde 209 maça çıkan Ghezzal, 24 gol attı. Cezayir A Milli Takım forması da giyen yıldız oyuncu, rakip filelere 1 gol bıraktı.