Prof. Dr. Ali Osman Öztürk kimdir? Ali Osman Öztürk görevi

Hitit Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Osman Öztürk atandı.

Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, 1972 yılında Kütahya’nın Emet ilçesinde dünyaya geldi. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde lisans eğitimine başladı. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden dereceyle mezuniyetinin ardından aynı üniversitenin İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi Bölümünde “Avrupa Birliği’nin Sosyal Politikaları ve Endüstri İlişkileri” alanında yüksek lisans derecesini 1997’de aldı.

1997 yılında yerleştiği İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi doktora programı dâhilinde ders dönemini tamamlayarak Ağustos 1998’de Amerika’ya gitti. ABD’nin en saygın üniversitelerinden olan Cornell Üniversitesi’nde aldığı dil eğitiminin yanı sıra, çalışma ekonomisi ve insan kaynakları alanlarında araştırmalarını sürdürdü. Lisansüstü eğitimine Amerika’da devam etme kararı üzerine, North Carolina State Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi Anabilim dalında doktora çalışmalarına 2000 yılında başladı. Doktora eğitimini, tam zamanlı eğitmen asistanı (teaching assistant) olarak 2005 yılında tamamladı. Asistanlık görevi boyunca siyaset biliminde araştırma yöntemleri derslerinin geliştirilmesi ve internet üzerinden sunulmasında göstermiş olduğu başarıdan dolayı “Üstün Araştırma Görevlisi” ödülüne layık görüldü.

Doktora derecesini aldığı aynı yıl üniversitede henüz proje aşamasında olan Kamu Sektöründe Liderlik Lisans tamamlama programında koordinatör olarak göreve başladı. LPS programının yapılandırması dâhilinde, akademik program altyapısının oluşturulmasından müfredat gelişimine kadar her aşamada aktif rol aldı. 2008 yılı itibariyle LPS programı direktörü ve Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler Fakültesinde öğretim görevlisi olarak atandı. Aynı yıl başlayan küresel finansal kriz nedeniyle üniversitenin program bütçelerinde küçülmeye gitmesine rağmen, Prof. Öztürk’ün öncülük ettiği LPS programı kurmuş olduğu finansman modeli ile fakülte bütçesinden pay almaksızın finansal getiri sağlama başarısı gösterdi. Öztürk, LPS Program direktörlüğü döneminde “Kamu Sektöründe Liderlik” dersleri verirken alanında saygın akademik dergilerde (SSCI vd.) makaleleri yayınladı.

2008 ve 2010 yılları arasında üniversite dışında eğitim faaliyetlerinde de bulunan Prof. Öztürk, Amerika Birleşik Devletleri kamu sektöründe oldukça etkili kabul edilen Kamu Yöneticileri Sertifika Programı (CPM) bağlamında North Carolina Eyaleti üst düzey yöneticilerine Yönetim Uygulamaları eğitimleri verdi ve proje danışmanlığı yaptı.

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Prof. Dr. Öztürk akademik kariyerine, 2011 yılı yazında Türkiye’ye dönüşünden 2014 yılı Ekim ayına kadar görev yaptığı İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde devam etti. Burada Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi sıfatının yanında sırasıyla Bologna Süreci Koordinatörlüğü, bölüm başkanlığı, Liderlik ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü gibi idari görevler de ifa etti. 2013’te Kamu Yönetimi anabilim dalında doçent, 2018’de ise profesör olan Öztürk, İstanbul Medipol Üniversitesi İngilizce Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Akademik faaliyetlerini Türkiye’de sürdürürken, diğer yandan ABD’de kurucusu olduğu Kamu Sektöründe Liderlik (LPS) programı ile olan bağını koparmayarak 2011-2015 döneminde çevrimiçi eğitim yöntemiyle North Carolina State Üniversitesi öğrencilerine liderlik dersleri verdi. Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ün yeni kamu yönetimi, kamu sektöründe girişimcilik, iş ahlakı ve sosyal bilimlerde araştırma metotları gibi alanlarında çok sayıda uluslararası ve ulusal düzeyde yayınlanmış çalışması bulunmaktadır.

Akademik kariyerinin yanında, 2014’ten 2018’e kadar sırasıyla Başbakan Müşaviri, Başbakan Başmüşaviri ve Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörü görevlerinde bulunan Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, 2017-2021 yıllarında da TRT Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Evli ve iki çocuk babası olan Öztürk iyi derecede İngilizce bilmektedir.