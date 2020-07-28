Perdeler kaç derecede hangi devirde yıkanmalı?

Onlarca farklı çeşidi bulunan perdelerin her çeşidi için farklı temizlik yöntemleri kullanılmaktadır. Çoğunlukla açık renk olanları tercih edilen tül perdelerin temizliği de evdeki hijyen açısından oldukça önemlidir.

Perdeler kaç derecede hangi devirde yıkanır?

Perdeler eğer çamaşır makinesinde yıkacaksa hassas programlar tercih edilmesi gerekir.

Ancak elde yıkama ya da hassas program bulunmayan makinelerde tercih edilmesi gereken program sentetik olmalıdır.

Bunun yanında makinede 30 derece sıcaklık ve 400 devir seçilmesi tavsiye edilir.

Kumaş cinsine göre değişiklik gösteren bu konuda genel geçer perdeler kaç derecede yıkanır sorusuna cevap olarak derece 30’dur. Daha yüksek derecede yıkama durumunda iplikler sökülebilir, perdenizin rengi değişebilir veya perdeniz çekebilir.

Eğer perdeler elde yıkanacaksa bu konuda banyolarda bulunan küvet kullanılabilir. Ancak yıkama sırasında kesinlikle sıcak su kullanılmaması gerekir.

Ayrıca perdeler yıkanmasının ardından direkt olarak makineden çıkarılmalı ve asılmalıdır.

Perdelerin yıkama sonrasında hemen asılmasının nedeni kırışmasını önlemek amacıyladır.

Tül perde elde nasıl yıkanır?

Eğer elde yıkayacaksanız küveti kullanabilirsiniz. Bu işlem için ılık su ve çamaşır makinesine koyduğunuzdan biraz daha fazla deterjan kullanın. Bir defa suyu değiştirip tekrar yıkayın.

Küvetin üstüne enlemesine bir sopa koyun ve perdeyi bu sopadan sarkıtın. Böylece yıkarken kırışmasını engellemiş olursunuz. Yıkama bittikten sonra perdeyi silkeleyin.