Papa'dan İsrail'e sert sözler!

Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri Papa XIV. Leo, Aziz Petrus Meydanı’nda gerçekleştirilen Hurma Pazarı ayininde savaş başlatan liderlere isim vermeden sert mesajlar verdi. Papa, Tanrı’nın savaşanların dualarını kabul etmediğini vurgulayarak İncil’den şu ifadeyi hatırlattı: “Ne kadar çok dua etseniz de dinlemem, elleriniz kanla dolu.”

Papa Leo, on binlerce inananın katıldığı ayinde İsa’yı “Barışın Kralı” olarak nitelendirdi ve kimsenin O’nun adını savaşları meşrulaştırmak için kullanamayacağını belirtti. Homilide şu ifadeleri kullandı:

“İsa, savaşı reddeden Barışın Kralı’dır. Savaşanların dualarını dinlemez, onları reddeder ve der ki: ‘Dualarınızı çoğaltsanız da dinlemem; elleriniz kanla dolu.’”

Bu açıklamalar, Orta Doğu’daki İran savaşıyla ilgili gerilimlerin arttığı bir dönemde geldi. Papa, özellikle savaşın “iğrenç” olduğunu ima ederek şiddeti kınadı ve barış, alçakgönüllülük ile uzlaşma çağrısı yaptı. Ayinde Orta Doğu’daki Hristiyanlar için de özel dua edildi.

Papa 14. Leo’nun bu sert tonu, bazı yorumcular tarafından mevcut siyasi liderliklere (özellikle Trump yönetimi ve savunma yetkililerine) yönelik bir eleştiri olarak değerlendiriliyor. Papa, Tanrı’nın adının savaş gerekçesi yapılamayacağını net bir şekilde vurguladı.

Bu, Papa Leo, Mayıs 2025’te Papa Francis’in halefi olarak seçilmesinden sonraki ilk Palm Sunday ayini oldu. Yeni papa, ilk günden itibaren barış ve sosyal adalet vurgusuyla dikkat çekiyor.

Katolik dünyası için Kutsal Hafta’nın başlangıcı olan Palm Sunday, İsa’nın Kudüs’e girişini anıyor. Papa’nın mesajı, bu yıl küresel çatışmaların gölgesinde daha da anlam kazandı. Vatikan, barış çağrılarını sürdüreceğini belirtiyor.