Pakistan'da lunapark faciası! Ölü ve yaralılar var

Karaçi şehrinde yeni hizmete sunulan ve bütün eğlence makinelerinin Çin'den getirildiği lunaparkta feci bir kaza meydana geldi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 25 KİŞİ YARALANDI

Yaklaşık 12 metre yükseklikten yere çakılan eğlence makinesi, 12 yaşındaki Kashaf Dukhtar'ın hayatını kaybetmesine neden oldu. Olay sonra 25 kişi de yaralanarak çevre hastanelere götürüldü.