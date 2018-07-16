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Pakistan'da lunapark faciası! Ölü ve yaralılar var

Pakistan'ın Karaçi şehrinde yeni açılan bir lunaparkta felaket yaşandı. Yere çakılan makine içinde bulunan 1 kişi yaşamını yitirirken, 25 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 17:22
Pakistan'da lunapark faciası! Ölü ve yaralılar var

Karaçi şehrinde yeni hizmete sunulan ve bütün eğlence makinelerinin Çin'den getirildiği lunaparkta feci bir kaza meydana geldi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 25 KİŞİ YARALANDI

Yaklaşık 12 metre yükseklikten yere çakılan eğlence makinesi, 12 yaşındaki Kashaf Dukhtar'ın hayatını kaybetmesine neden oldu. Olay sonra 25 kişi de yaralanarak çevre hastanelere götürüldü.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 17:22
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