Pakistan'da lunapark faciası! Ölü ve yaralılar var
Pakistan'ın Karaçi şehrinde yeni açılan bir lunaparkta felaket yaşandı. Yere çakılan makine içinde bulunan 1 kişi yaşamını yitirirken, 25 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.16 Temmuz 2018 Pazartesi 17:22
Karaçi şehrinde yeni hizmete sunulan ve bütün eğlence makinelerinin Çin'den getirildiği lunaparkta feci bir kaza meydana geldi.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 25 KİŞİ YARALANDI
Yaklaşık 12 metre yükseklikten yere çakılan eğlence makinesi, 12 yaşındaki Kashaf Dukhtar'ın hayatını kaybetmesine neden oldu. Olay sonra 25 kişi de yaralanarak çevre hastanelere götürüldü.
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